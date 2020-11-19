Довольно часто в доме скапливаются предметы, которые кажутся ненужными и устаревшими – не спешите их выбрасывать.

Многим подобным вещам можно дать вторую жизнь, как – рассказывает Недвижимость 24.

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Старый телевизор

Оригинально использовать старый телевизор можно уже сейчас, особенно если у вас есть домашние животние. Электроприбор станет отличным домиком для собаки или кошки.

Домашние питомцы могут получить новый домик благодаря старому телевизору / Фото belowtheroof, Instagram

Старая посуда

Кухонная утварь, которая вам больше не нужна в быту, также может получить вторую жизнь. Используйте ее в качестве стильных кашпо для живых растений или же в виде необычных светильников. Посуду можно покрасить и интересно оформить, чтобы она вписалась в стиль помещения.

Используйте старую посуду оригинальным способом / Фото chainichek.livejournal

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Колеса от велосипеда

Этот, казалось бы, ненужный предмет просится на свалку. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле, старые велосипедные колеса могут стать оригинальным столиком, который будет яркой деталью вашего интерьера. Также он может быть основой венка или светильника.

Не спешите выбрасывать старые колеса / Фото vse_svoimi_rukami_shigorev

Бутылки

Ненужные стеклянные бутылки и банки могут стать интересным декором в интерьере. Из них можно сделать торшеры, подсвечники, вазы – все зависит от вашей фантазии. Также вам понадобятся краски, клеевой пистоле, бечевка и другие аксессуары.

Бутылки – предмет, из которого можно создать красивый декор / Фото olga_bobb, Instagram