Если вы любите читать книги, оригинальная полка в квартире или доме станет для вас не только предметом интерьера, но и элементом, доставляющим удовольствие.

Фото самых оригинальных книжных стеллажей и полок, собрала Недвижимость 24.

Читайте Ненужные предметы, которые украсят интерьер: фото

Самые интересные книжные полки

Книжная полка-лестница

Если вы проживаете в частном доме – этот вариант для вас. Таким образом вы сможете найти место для всех своих любимых книг, и придать интерьеру индивидуальности.

Подобный вариант позволит содержать все любимые произведения в порядке / Фото pinterest

Полка-кольцо

Еще один оригинальный вариант хранить книги – полка-кольцо. Подобный предмет интерьера будет радовать вас ежедневно, и удивит ваших гостей.

Интересная полка не оставит равнодушным никого / Фото sukhovskiy.blogspot

Интересно Эти вещи уродуют кухню: от чего пора избавиться

Полка-невидимка

Подобное решение подойдет для любого жилья – как для маленьких квартир, так и для загородных домов. Полка-невидимка позволяет сконцентрироваться на главном – на самих книгах.

Полка-невидимка – универсальное решение / Фото pinterest

Полка-дерево

Оригинальный элемент интерьера, который удивит любого как внешним видом, так и функциональностью. Полку можно сделать из различных материалов и оформить в любом цвете, чтобы она идеально вписалась в ваш интерьер.

Полка-дерево украсит любое жилье / Фото pinterest