Самые необычные книжные полки: как они выглядят
Если вы любите читать книги, оригинальная полка в квартире или доме станет для вас не только предметом интерьера, но и элементом, доставляющим удовольствие.
Фото самых оригинальных книжных стеллажей и полок, собрала Недвижимость 24.
Читайте Ненужные предметы, которые украсят интерьер: фото
Самые интересные книжные полки
Книжная полка-лестница
Если вы проживаете в частном доме – этот вариант для вас. Таким образом вы сможете найти место для всех своих любимых книг, и придать интерьеру индивидуальности.
Подобный вариант позволит содержать все любимые произведения в порядке / Фото pinterest
Полка-кольцо
Еще один оригинальный вариант хранить книги – полка-кольцо. Подобный предмет интерьера будет радовать вас ежедневно, и удивит ваших гостей.
Интересная полка не оставит равнодушным никого / Фото sukhovskiy.blogspot
Интересно Эти вещи уродуют кухню: от чего пора избавиться
Полка-невидимка
Подобное решение подойдет для любого жилья – как для маленьких квартир, так и для загородных домов. Полка-невидимка позволяет сконцентрироваться на главном – на самих книгах.
Полка-невидимка – универсальное решение / Фото pinterest
Полка-дерево
Оригинальный элемент интерьера, который удивит любого как внешним видом, так и функциональностью. Полку можно сделать из различных материалов и оформить в любом цвете, чтобы она идеально вписалась в ваш интерьер.
Полка-дерево украсит любое жилье / Фото pinterest
Поделиться новостью