Разнообразить интерьер кухни можно с помощью необычных предметов или нестандартных решений.

Какие варианты самые популярные, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Как сделать кухню уютной: простые декоративные приемы

Мебель

Чаще всего для оформления кухни используются монохромные цвета и светлая палитра. Для того чтобы интерьер был интересным и стильным, добавьте яркие акценты. Это могут быть как фасады, так и контрастный диван или яркая обивка стула.

Яркая мебель разнообразит кухню / Фото krovli-zabori

Техника

Еще один способ добавить контраста скучной кухне – техника. Вы можете сделать яркое пятно, например, с помощью контрастного холодильника. Поддержать его способен дополнительный декор или кухонная утварь того же оттенка.

Яркая техника сделает интерьер необычным и красочным / Фото remontbp

Интересно 4 дизайнерских фишки на кухне, которые хочется повторить дома

Освещение

Светильники в последние годы стали обязательным атрибутом в интерьере квартир и домов. Чтобы комната была интересной и стильной, выберите необычные светильники. Они могут быть из одной серии, но разной формы, или же разного цвета, но одинаковой формы.

Яркие светильники могут полностью изменить вид кухни / Фото psk-remont

Акцентная стена

Акцентная стена в интерьере стала трендом. Эту идею используют как дизайнеры, так и владельцы квартир. На кухне подобное решение можно реализовать с помощью плитки, краски или обоев.

Красивая стена привлечет внимание гостей / Фото nolte-kuechen