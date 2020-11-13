Нова квартира – покупка дорога, і, часом, вичавлює весь бюджет.

Якими речами і предметами необхідно обзавестися в перший час, розповідає Нерухомість 24.

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Диван

Без спального місця вам не обійтися. Оптимальний варіант – розкладний диван. На ньому можна і посадити гостей, і самим відпочивати. Крім того, якщо поставити його в вітальні, він замінить вам кілька стільців. Після того як ви обставите всю квартиру меблями, диван зможе використовуватися як додаткове спальне місце для гостей. Щоб модель довго була актуальною – вибирайте універсальний варіант в нейтральному відтінку.

Зручний диван прослужить вам довгі роки​ / Фото ciladya

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Система зберігання

Звичайно ж, в новій квартирі не обійтися без системи зберігання. Це може бути гардеробна або шафа – все залежить від фінансових можливостей та особистих уподобань. Ніщо не може так зіпсувати враження від ремонту, як безлад. Враховуйте, що в системі зберігання повинно бути кілька відділень – для особистих речей та інших предметів.

Шафа має бути продуманою і максимально місткою / Фото navro