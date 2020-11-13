Новая квартира – покупка дорогостоящая, которая, порой, выжимает весь бюджет.

Какими вещами и предметами необходимо обзавестись в первое время, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Что создает уют в доме: лучшие идеи и фото

Диван

Без спального места вам не обойтись. Оптимальный вариант – раскладной диван. На нем можно и усадить гостей, и самим отдыхать. Кроме того, если поставить его в гостиной, он заменит вам пару стульев. После того как вы обставите всю квартиру мебелью, диван сможет использоваться как дополнительное спальное место для гостей. Чтобы модель долго была актуальной – выбирайте универсальный вариант в нейтральном оттенке.

Удобный диван прослужит вам долгие годы / Фото ciladya

Интересно 4 дизайнерских фишки на кухне, которые хочется повторить дома

Система хранения

Конечно же, в новой квартире не обойтись без системы хранения. Это может быть гардеробная или шкаф – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Ничто не может так испортить впечатление от ремонта, как беспорядок. Учитывайте, что в системе хранения должно быть несколько отделений – для личных вещей и других предметов.

Шкаф должен быть продуманным и максимально вместительным / Фото navro

Зеркальные поверхности

В новой квартире вам обязательно понадобится зеркало, а лучше – несколько: в ванной, прихожей, спальне. На первое время можно взять напольное зеркало, которое можно будет передвигать, исходя из ваших потребностей.

Напольное зеркало – отличный вариант на первое время / Фото izi