Усі дані стануть основою для майбутніх репарацій. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Міжнародний Реєстр збитків фіксуватиме пошкоджене й знищене майно

"Запускаємо новий важливий сервіс. Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. Дія стає важливою частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії", – написав Федоров.

Щоб скористатися сервісом, треба оновити Дію. Далі через застосунок можна подати заяву про знищену або пошкоджену нерухомість. Це може бути приватний будинок, квартира, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Подати заяву може власник, який має Акт про обстеження від місцевої влади.

Далі можна буде подавати заяву про вимушене переміщення, шкоду життю, здоров'ю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава.

Головне завдання міжнародного Реєстру збитків – отримувати та обробляти заяви про збитки та докази, класифікувати та систематизувати такі заяви, оцінювати та визначати придатність заяв та реєструвати їх з метою майбутнього розгляду та винесення рішення.

Які види житла можна придбати за програмою "єОселя"

На первинному ринку придбати житло можна тільки в забудовника, який акредитований банком-партнером програми. Списки таких забудовників надають самі банки.

За іпотекою під 3% на вторинці можна придбати квартиру в будинку, який збудували до 10 років тому, а під 7% – до 3 років тому.

Купувати можна не лише квартиру, а й приватний будинок. Головне, щоб площа не перевищувала 62,5 квадрата на особу та 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї.