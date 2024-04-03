Все данные станут основой для будущих репараций. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Международный Реестр убытков будет фиксировать поврежденное и уничтоженное имущество

"Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. Действие становится важной частью передачи и отображения масштабов ущерба от российской агрессии", – написал Федоров.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо обновить Дію. Далее через приложение можно подать заявление об уничтоженной или поврежденной недвижимости. Это может быть частный дом, квартира, дачный или садовый дом или другое жилое помещение. Подать заявление может владелец, который имеет Акт об обследовании от местной власти.

Далее можно будет подавать заявление о вынужденном перемещении, вред жизни, здоровью, пытки и сексуальное насилие. Затем жалобы сможет подавать бизнес и государство.

Главная задача международного Реестра убытков – получать и обрабатывать заявления об ущербе и доказательства, классифицировать и систематизировать такие заявления, оценивать и определять пригодность заявлений и регистрировать их с целью будущего рассмотрения и вынесения решения.

Какие виды жилья можно приобрести по программе "еОселя"

На первичном рынке приобрести жилье можно только у застройщика, который аккредитован банком-партнером программы. Списки таких застройщиков предоставляют сами банки.

По ипотеке под 3% на вторичке можно приобрести квартиру в доме, который построили до 10 лет назад, а под 7% – до 3 лет назад.

Покупать можно не только квартиру, но и частный дом. Главное, чтобы площадь не превышала 62,5 квадрата на человека и 21 квадрат на каждого следующего члена семьи.