Новорічні свята – привід не тільки розслабитися, але і насолодитися неймовірною зимовою атмосферою, теплом і затишком у будинку.

Що, як і чим прикрасити вдома, розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль у своєму Instagram.

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Декорування допомагає налаштуватися на святковий лад. Але як прикрасити будинок або квартиру, щоб це було стильно, а не суцільна какофонія з дощику і гірлянд? Наш основний посил: будьте помірні, – зазначила Коваль.

Що прикрасити вдома

За словами дизайнерки інтер'єру, не варто прикрашати всі поверхні у будинку – це вважається верхом несмаку. Для того щоб інтер'єр виглядав стильно – виділіть кілька зон для декору. Так, крім новорічної ялинки, прийнято прикрашати вікна, двері і сходи з каміном – цього достатньо, щоб створити правильні акценти і святковий настрій.

Виберіть кілька зон, які хочете прикрасити / Фото housesdesign

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Як прикрашати інтер'єр

Для декору слід вибрати певну колірну гамму. Рекомендується використовувати від 2 до 5 кольорів (зелень ялинок і гілок не береться до уваги). Оздоблення ялинки та інших локацій має перегукуватися з мотивами в інтер'єрі.

Правильно підберіть колірну гамму / Фото our-interior

Чим прикрашати будинок

Іграшки – універсальний варіант. Підбирайте їх залежно від стилю приміщення, вашого смаку і фінансових можливостей. Також актуальні гірлянди. Краще, якщо вони будуть одноколірні. На двері можна повісити різдвяний вінок. Єдине, від чого варто відмовитися – дощик.