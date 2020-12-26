Новий рік – не за горами, а настрою все немає? Тоді саме час надихнутися гарними європейськими інтер'єрами.

Як європейці створюють неймовірну різдвяну і новорічну атмосферу в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.

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Теплі відтінки і дух Різдва

Неймовірно затишний і стильний інтер'єр створили в Італії. Пудрові відтінки, класичний білий і акценти з сірого кольору відмінно вписалися в житло. Все витримано в одному стилі і світлій палітрі, що робить інтер'єр домашнім і теплим. Бездоганна ялинка прикрашена оригінальними іграшками.

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Скандинавський стиль

У Польщі зробили ставку на скандинавський стиль з характерним йому декором. Білий колір, який став базою, відмінно поєднується зі світлодіодними гірляндами і теплим світлом, м'яким текстилем і різними прикрасами з натуральних матеріалів. Мінімалістична ялинка, стильні декоративні ліхтарі, різдвяні пряники, сріблясті зірки і білі свічки – що ще потрібно для святкової атмосфери?

Казка наяву

А ви вірите у казки? Саме так можна охарактеризувати неймовірний інтер'єр житла у Нідерландах. Тут ви побачите не тільки чудову ялинку, але і приголомшливий камін і скандинавського гнома. Декор доповнений стильними прикрасами, білими свічками, світлодіодним гірляндою і невеликими статуетками з дерева. І, так, у повітрі панує дух Різдва і Нового року.

Нічого зайвого

Якщо ви не приймаєте нічого зайвого у себе вдома – це рішення для вас. Стильна квартира в білих тонах у Німеччині прикрашена сухоцвітом, свічками, білосніжними і сріблястими прикрасами. Також в ній присутня мінімалістична ялинка і неймовірний камін, який дарує тепло і затишок.