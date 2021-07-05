Розкішний будинок було побудовано у 1998 році. Як він виглядає і що є всередині – дивіться далі.

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Що відомо про нерухомість

Особняк, який розташований навпроти володінь Джозефа Байдена, побудований у французькому стилі з колонами та великими широкими вікнами. На площі понад 808 квадратних метрів є 4 спальні, 3 ванні кімнати, їдальня, вітальня, ігрова кімната, бар, робочий кабінет, кінозал, тренажерний зал і гардеробні.

Інтер'єр будинку виконаний у світлих тонах з використанням дерев'яних меблів.

Будинок по сусідству з Байденом хочуть продати за 2,4 мільйона доларів / Фото Forbes

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За словами агента з нерухомості Майкла Кельчевські (Brandywine Fine Properties Sotheby's International), незабаром у районі підвищать рівень безпеки. На в'їзді також планують встановити контрольно-пропускні пункти.

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