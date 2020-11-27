Оббивка предметів меблів впливає на сприйняття і стиль інтер'єру в цілому, тому вибирати її потрібно ретельно.

Які тканини користуються найбільшим попитом, і чим вони відрізняються, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова у своєму Instagram.

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Найпопулярніші тканини для меблів

Велюр – нетоксичний і безпечний матеріал, який має шовковисту і багату фактуру. Недовговічний (схильний до стирання) і легко забруднюється. Має широку колірну палітру.

Оксамит – тканина, яка дуже схожа на велюр, але має короткий пухнастий ворс. Використовується переважно у класичних стилях.

Вельвет – матеріал, який вимагає особливого догляду: його не можна мити, терти і вичавлювати.

Жаккард – дорога щільна тканина для оббивки меблів. Міцна і довговічна, але може втрачати колір через регулярне чищення.

Гобелен – матеріал, схожий на жаккард, але більш щільний і міцний.

Вибір оббивки впливає на загальне сприйняття інтер'єру / Фото pinterest

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Шенніл – наміцніший і довговічний матеріал, вироблений з синтетичної пряжі. Екологічно чистий, гіпоалергенний і не вбирає аромати. Важливо: волога чистка заборонена.

Натуральна шкіра – екологічно чиста і довговічна тканина. До сих пір вважається ознакою достатку, так як коштує недешево.

Штучна шкіра не вбирає вологу і забруднення, проста у догляді. До недоліків можна віднести чуттєвість до подряпин і невисоку термостійкість.

Флок – сучасне тефлонове покриття. На дотик оксамитове, має властивість "антикіготь".

Мікрофібра вважається тканиною нового покоління. Матеріал складається з мікроволокон бавовни або поліестеру. Він міцний, оксамитовий і імітує замшу. Важливо: вимагає щадного специфічного догляду.

Рогожка – щільний і міцний матеріал з дрібною фактурою. Складається з товстих волокон і досить грубого плетіння ниток. Не вимагає спеціального догляду.