Обивка предметов мебели влияет на восприятие и стиль интерьера в целом, поэтому выбирать ее нужно тщательно.

Какие ткани пользуются наибольшим спросом, и чем они отличаются, рассказала дизайнер интерьера Татьяна Жукова в своем Instagram.

Интересно Цвета в интерьере: 3 сочетания, которые никогда не выйдут из моды

Самые популярные ткани для мебели

Велюр – нетоксичный и безопасный материал, который обладает шелковистой и богатой фактурой. Недолговечен (подвержен истиранию) и легко загрязняется. Имеет широкую цветовую палитру.

Бархат – ткань, которая очень похожа на велюр, но имеет короткий пушистый ворс. Используется преимущественно в классических стилях.

Вельвет – материал, который требует особого ухода: его нельзя мыть, тереть и выжимать.

Жаккард – дорогая плотная ткань для обивки мебели. Прочная и долговечная, но может терять цвет из-за регулярной чистки.

Гобелен – материал, похожий на жаккард, но более плотный и прочный.

Выбор обивки влияет на общее восприятие интерьера / Фото pinterest

Читайте Цветовая палитра в маленькой гостиной: 3 лучших сочетания

Шеннил – самый прочный и долговечный материал, произведенный из синтетической пряжи. Экологически чистый, гипоалергенный и не впитывает ароматы. Важно: влажная чистка запрещена.

Натуральная кожа – экологически чистая и долговечная ткань. До сих пор считается признаком достатка, так как стоит недешево.

Искусственная кожа не впитывает влагу и загрязнения, проста в уходе. К недостаткам можно отнести чувствительность к царапинам и невысокую термостойкость.

Флок (куртизан) – современное тефлоновое покрытие. На ощупь бархатистое, обладает свойством "антикоготь".

Микрофибра считается обивочной тканью нового поколения. Материал состоит из микроволокон хлопка или полиэстера. Он прочный, бархатистый и имитирует замшу. Важно: требует щадящего специфического ухода.

Рогожка – плотный и прочный материал с мелкой фактурой. Состоит из толстых волокон и довольно грубого плетения нитей. Не требует специального ухода.