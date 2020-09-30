Плануючи ремонт і оформлення кухні, необхідно ретельно продумати, якою буде обідня зона.

Яких помилок варто уникати під час облаштування зони прийому їжі, розповідає 24 канал.

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Розміщення на маленькій кухні

Якщо в квартирі невелика кухня – обідню зону можна винести у вітальню. Її можна оформити в будь-якому стилі, а над столом повісити гарний світильник. Так варіант буде не тільки красивим, але ще комфортним і зручним, адже на маленькій кухні вся родина змушена буде тулитися.

У вітальні обідня зона буде зручною і просторою​ / Фото roomester

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Освітлення

Одна з основних помилок – відсутність додаткового світла на кухні. Над обідньою зоною слід продумати люстру на довгому шнурі або точкові світильники. Також можна повісити бра на стіну.

Додаткове освітлення потрібно розташувати в районі обідньої зони / Фото svetilnikof

Порушення робочого трикутника

Всі зони на кухні повинні бути розташовані ергономічно. Якщо обідня група стоїть у проході – це стане постійною проблемою для переміщення. Щоб цього не сталося, продумайте розміщення обідньої зони заздалегідь.

Обідній стіл не повинен заважати переміщенню по кухні​ / Фото kuhniclub

Висота меблів

Багато хто купує стіл і стільці на кухню окремо. У такій ситуації необхідно враховувати висоту меблів. У деяких випадках стільці не підходять під конкретний стіл, це викликає дискомфорт у членів сім'ї. Врахуйте ці нюанси до придбання обіднього гарнітура.

Ретельно підбирайте меблі на кухню​ / Фото design-homes