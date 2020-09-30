Обідня зона: основні помилки в оформленні
Плануючи ремонт і оформлення кухні, необхідно ретельно продумати, якою буде обідня зона.
Яких помилок варто уникати під час облаштування зони прийому їжі, розповідає 24 канал.
Цікаво Які кухні будуть в моді у 2021 році: 5 трендів
Розміщення на маленькій кухні
Якщо в квартирі невелика кухня – обідню зону можна винести у вітальню. Її можна оформити в будь-якому стилі, а над столом повісити гарний світильник. Так варіант буде не тільки красивим, але ще комфортним і зручним, адже на маленькій кухні вся родина змушена буде тулитися.
У вітальні обідня зона буде зручною і просторою / Фото roomester
Читайте Нова кухня без ремонту: цікаві лайфхаки
Освітлення
Одна з основних помилок – відсутність додаткового світла на кухні. Над обідньою зоною слід продумати люстру на довгому шнурі або точкові світильники. Також можна повісити бра на стіну.
Додаткове освітлення потрібно розташувати в районі обідньої зони / Фото svetilnikof
Порушення робочого трикутника
Всі зони на кухні повинні бути розташовані ергономічно. Якщо обідня група стоїть у проході – це стане постійною проблемою для переміщення. Щоб цього не сталося, продумайте розміщення обідньої зони заздалегідь.
Обідній стіл не повинен заважати переміщенню по кухні / Фото kuhniclub
Висота меблів
Багато хто купує стіл і стільці на кухню окремо. У такій ситуації необхідно враховувати висоту меблів. У деяких випадках стільці не підходять під конкретний стіл, це викликає дискомфорт у членів сім'ї. Врахуйте ці нюанси до придбання обіднього гарнітура.
Ретельно підбирайте меблі на кухню / Фото design-homes