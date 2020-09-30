Планируя ремонт и оформление кухни, необходимо тщательно продумать, какой будет обеденная зона.

Каких ошибок стоит избегать во время обустройства зоны приема пищи, рассказывает 24 канал.

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Размещение на маленькой кухне

Если в квартире небольшая кухня – обеденную зону можно вынести в гостиную. Ее можно оформить в любом стиле, а над столом повесить красивый светильник. Так вариант будет не только красивым, но еще комфортным и удобным, ведь на маленькой кухне вся семья вынуждена будет ютиться.

В гостиной обеденная зона будет удобной и просторной / Фото roomester

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Освещение

Одна из основных ошибок – отсутствие дополнительного света на кухне. Над обеденной зоной следует продумать люстру на длинном шнуре или точечные светильники. Также можно повесить бра на стену.

Дополнительное освещение нужно расположить в районе обеденной зоны / Фото svetilnikof

Нарушение рабочего треугольника

Все зоны на кухне должны быть расположены эргономично. Если обеденная группа стоит в проходе – это станет постоянной проблемой для перемещения. Чтобы этого не произошло, продумайте размещение обеденной зоны заранее.

Обеденный стол не должен мешать перемещению по кухне / Фото kuhniclub

Высота мебели

Многие покупают стол и стулья на кухню отдельно. В такой ситуации необходимо учитывать высоту мебели. В некоторых случаях стулья не подходят под конкретный стол, это вызывает дискомфорт у членов семьи. Учтите эти нюансы до приоберетения обеденного гарнитура.

Тщательно подбирайте мебель на кухню / Фото design-homes