Обустроить и оформить балкон можно с помощью нескольких простых, но уютных идей. Подробнее о них – читайте ниже.

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Хранение

Все мы застали те времена, когда на балконе хранились самые разнообразные вещи и предметы. Одним словом, это была кладовая. Однако тренды изменились. Теперь балкон чаще всего используют для релакса и отдыха. Для того чтобы пространство было опрятным, чистым и ухоженным, следует продумать системы хранения. Например, по бокам можно установить шкафы с фасадами в цвет стен. Это поможет разместить все необходимое и при этом не превратить помещение в свалку.

Системы хранения позволят поддерживать порядок / Фото pinterest

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Зона отдыха

Ни один современный дизайн-проект балкона не обходится без зоны отдыха. Ведь так приятно посидеть за небольшим столиком с чашечкой кофе и насладиться прекрасным видом из окна. Для этого необходим небольшой набор – столик, стул и хорошее настроение. Дополнить атмосферу можно небольшим радиоприемником, из которого будет звучать любимая музыка.

Удобство – одно из основных правил оформления зоны отдыха на балконе / Фото pinterest

Декор

Уют – одно из главных требований в обустройстве любого помещения. Балкон – не исключение. Окружите себя тем, что вы любите: книги, фото, вазы. Конечно, не следует игнорировать зеленые растения. Помимо того, что они являются трендом в интерьере, комнатные цветы способны придать свежести и настроения. Подберите неприхотливые растения, которые будут радовать глаз.

Зеленые растения освежат балкон / Фото pinterest