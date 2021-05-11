Варіантом для невеликих приміщень є відкрита гардеробна, проте підійде це рішення не усім. Які є нюанси та особливості у такої ідеї – розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Бодак.

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Спальня з відкритою гардеробною – це сміливе рішення. Такий варіант підходить тільки тим, хто готовий підтримувати чистоту і завжди все гарно складати, тому що всі речі залишаються перед очима,

– зазначила Бодак.

Особливості відкритої гардеробної

Безсумнівною перевагою є можливість візуально збільшити простір спальні. Це також зекономить місце для зберігання.

спальні. Це також зекономить місце для зберігання. Під час проєктування гардеробної потрібно продумати усі дрібниці . Деякі з них є дуже важливими. Наприклад, розетки для праски, робота-пилососа та іншої техніки.

. Деякі з них є дуже важливими. Наприклад, розетки для праски, робота-пилососа та іншої техніки. Гарне освітлення – один з ключових моментів вдалої гардеробної. Він дозволить уникнути відчуття "комори".

Усі нюанси потрібно продумати на етапі проєктування гардеробної / Фото pinterest

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Якщо ви хочете зробити акцент в освітленні , гарним варіантом може бути підсвічування полиць.

, гарним варіантом може бути підсвічування полиць. Для того щоб не забиратися наверх, щоб побачити, що там лежить, можна використати скляні полиці. Це рішення також оригінально й цікаво виглядає.

Відкрита гардеробна – рішення для тих, хто любить чистоту та порядок / Фото pinterest

Взагалі, якщо є можливість зробити гардеробну – краще робити,

– наголосила Ірина Бодак.