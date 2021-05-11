Варіантом для невеликих приміщень є відкрита гардеробна, проте підійде це рішення не усім. Які є нюанси та особливості у такої ідеї – розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Бодак.
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Спальня з відкритою гардеробною – це сміливе рішення. Такий варіант підходить тільки тим, хто готовий підтримувати чистоту і завжди все гарно складати, тому що всі речі залишаються перед очима,
– зазначила Бодак.
Особливості відкритої гардеробної
- Безсумнівною перевагою є можливість візуально збільшити простір спальні. Це також зекономить місце для зберігання.
- Під час проєктування гардеробної потрібно продумати усі дрібниці. Деякі з них є дуже важливими. Наприклад, розетки для праски, робота-пилососа та іншої техніки.
- Гарне освітлення – один з ключових моментів вдалої гардеробної. Він дозволить уникнути відчуття "комори".
Усі нюанси потрібно продумати на етапі проєктування гардеробної / Фото pinterest
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- Якщо ви хочете зробити акцент в освітленні, гарним варіантом може бути підсвічування полиць.
- Для того щоб не забиратися наверх, щоб побачити, що там лежить, можна використати скляні полиці. Це рішення також оригінально й цікаво виглядає.
Відкрита гардеробна – рішення для тих, хто любить чистоту та порядок / Фото pinterest
Взагалі, якщо є можливість зробити гардеробну – краще робити,
– наголосила Ірина Бодак.