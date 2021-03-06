Розмір має значення: що врахувати при облаштуванні кухні

Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Кухня – одне з найважливіших місць у будинку, адже там збирається вся родина. Тому кухня повинна бути максимально комфортною та функціональною.
Які нюанси слід врахувати при облаштуванні кухні – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Визначає траєкторію руху:
Правило робочого трикутника діє для всіх кухонь без винятку. Якщо його ігнорувати – переміщення по кухні буде хаотичним, що призведе до втоми.
Правило робочого трикутника діє для кожної кухні / Фото trizio
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Визначтеся, які функції потрібні вам на кухні та скільки місця для зберігання ви потребуєте.
Для цього необхідно виписати функціональну концепцію та проаналізувати, як багато ви готуєте і скільки часу проводите на кухні.
Для того щоб створити ідеальну кухню, необхідно обрати варіанти, які подобаються вам за палітрою кольорів та стилістикою.
Визначтеся зі стилістикою та палітрою кольорів / Фото trizio
Після того як ви визначитеся зі своїми побажаннями, потрібно обрати підрядника та розробити технічний проєкт. На основі техплану можна розводити комунікації.
Один з важливих моментів на кухні. Продумайте освітлення над робочою зоною та місцем для прийому їжі. Можна використати зоноване освітлення – воно надасть особливого затишку та атмосфери.
Усі етапи, які описані у попередніх слайдах, потрібно зробити до початку ремонту, оскільки розвод комунікацій відбувається на етапі чорнових робіт,
– резюмувала Наталя Руснак.