Вітальня – особливе місце у квартирі і будинку, адже саме тут збирається вся родина. Якщо ж кімнату об'єднали з кухнею – до облаштування слід підійти з максимальною уважністю.

Яких рішень слід уникати в кухні-вітальні, щоб не зіпсувати інтер'єр, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram. Актуально Оновлюємо кухню: 3 незвичайних відтінки для гарнітура Це не поради-заборони, це те, чого варто уникати при плануванні вітальні (кухні-вітальні), – зазначила дизайнерка інтер'єру. Яких рішень краще уникати Якщо ви об'єднали кухню і вітальню – не використовуйте різні види штор у приміщенні. Єдиний простір – однакові штори.

у приміщенні. У кухні-вітальні використовуйте одне підлогове покриття . Якщо ви хочете зробити зонування по підлозі – переконайтеся, що матеріали відмінно поєднуються . Це допоможе уникнути здешевлення інтер'єру.

. Якщо ви хочете зробити зонування по підлозі – . Це допоможе уникнути здешевлення інтер'єру. Не купуйте меблевий гарнітур – міксуйте. Диван з однієї колекції, крісло – з іншої. Пуфи в різних кольорах і різних фактур, вінтаж + сучасність. Такий підхід зробить приміщення цікавим і додасть йому індивідуальності. Використовуйте меблі з різних серій / Фото design-homes Читайте Кухня-вітальня у квартирі та будинку: дизайнерка інтер'єру назвала переваги Вітальня – місце, де хочеться тепла й затишку. Відмовтеся від шкіряних диванів. Підберіть м'які і приємні на дотик тканини.

Підберіть м'які і приємні на дотик тканини. Над столом потрібні люстри . Якщо вони висять по одній прямій – вибирайте моделі з однієї колекції.

. Якщо вони висять по одній прямій – вибирайте Останніми роками у тренді – східні килими . Але пам'ятайте, що вони мають поєднуватися з іншим текстилем у приміщенні. Підбирайте лише той варинат, який підійде до інтер'єру кімнати.

. Але пам'ятайте, що вони у приміщенні. Підбирайте лише той варинат, який підійде до інтер'єру кімнати. Якщо вам потрібно заощадити простір – придивіться до круглого столу-трансформеру. Він лаконічно виглядає і займає менше місця, ніж прямокутний. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✎ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Мск•Нск (@design_dizart)