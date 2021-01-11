Облаштування кухні-вітальні: яких прийомів потрібно уникати
Вітальня – особливе місце у квартирі і будинку, адже саме тут збирається вся родина. Якщо ж кімнату об'єднали з кухнею – до облаштування слід підійти з максимальною уважністю.
Яких рішень слід уникати в кухні-вітальні, щоб не зіпсувати інтер'єр, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.
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Це не поради-заборони, це те, чого варто уникати при плануванні вітальні (кухні-вітальні), – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Яких рішень краще уникати
- Якщо ви об'єднали кухню і вітальню – не використовуйте різні види штор у приміщенні. Єдиний простір – однакові штори.
- У кухні-вітальні використовуйте одне підлогове покриття. Якщо ви хочете зробити зонування по підлозі – переконайтеся, що матеріали відмінно поєднуються. Це допоможе уникнути здешевлення інтер'єру.
- Не купуйте меблевий гарнітур – міксуйте. Диван з однієї колекції, крісло – з іншої. Пуфи в різних кольорах і різних фактур, вінтаж + сучасність. Такий підхід зробить приміщення цікавим і додасть йому індивідуальності.
Використовуйте меблі з різних серій / Фото design-homes
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- Вітальня – місце, де хочеться тепла й затишку. Відмовтеся від шкіряних диванів. Підберіть м'які і приємні на дотик тканини.
- Над столом потрібні люстри. Якщо вони висять по одній прямій – вибирайте моделі з однієї колекції.
- Останніми роками у тренді – східні килими. Але пам'ятайте, що вони мають поєднуватися з іншим текстилем у приміщенні. Підбирайте лише той варинат, який підійде до інтер'єру кімнати.
- Якщо вам потрібно заощадити простір – придивіться до круглого столу-трансформеру. Він лаконічно виглядає і займає менше місця, ніж прямокутний.
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