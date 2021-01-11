Обустройство кухни-гостиной: каких приемов нужно избегать
Гостиная – особенное место в квартире и доме, ведь именно здесь собирается вся семья. Если же комнату объединили с кухней – к обустройству следует подойти с максимальной внимательностью.
Каких решений следует избегать в кухне-гостиной, чтобы не испортить интерьер, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Это не советы-запреты, это то, чего стоит избегать при планировании гостиной (кухни-гостиной), – отметила дизайнер интерьера.
Каких решений лучше избегать
- Если вы объединили кухню и гостиную – не используйте разные виды штор в помещении. Единое пространство – одинаковые шторы.
- В кухне-гостиной используйте одно напольное покрытие. Если вы хотите сделать зонирование по полу – убедитесь, что материалы отлично сочетаются. Это поможет избежать удешевления интерьера.
- Не приобретайте мебельный гарнитур – миксуйте. Диван из одной коллекции, кресло – из другой. Пуфы в разных цветах и различных фактур, винтаж + современность. Такой подход сделает помещение интересным и придаст ему индивидуальности.
Используйте мебель из разных серий / Фото design-homes
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- Гостиная – место, где хочется теплоты и уюта. Откажитесь от кожаных диванов. Подберите мягкие и приятные на ощупь ткани.
- Над столом нужны люстры. Если они висят по одной прямой – выбирайте модели из одной коллекции.
- В последние годы в тренде – восточные ковры. Но помните, что они должны сочетаться с остальным текстилем в помещении. Подбирайте только тот варинат, который подойдет к интерьеру комнаты.
- Если вам нужно сэкономить пространство – присмотритесь к круглому столу-трансформеру. Он лаконично выглядит и занимает меньше места, чем прямоугольный.
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