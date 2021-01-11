Гостиная – особенное место в квартире и доме, ведь именно здесь собирается вся семья. Если же комнату объединили с кухней – к обустройству следует подойти с максимальной внимательностью.

Каких решений следует избегать в кухне-гостиной, чтобы не испортить интерьер, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram. Актуально Обновляем кухню: 3 необычных оттенка для гарнитура Это не советы-запреты, это то, чего стоит избегать при планировании гостиной (кухни-гостиной), – отметила дизайнер интерьера. Каких решений лучше избегать Если вы объединили кухню и гостиную – не используйте разные виды штор в помещении. Единое пространство – одинаковые шторы.

в помещении. В кухне-гостиной используйте одно напольное покрытие . Если вы хотите сделать зонирование по полу – убедитесь, что материалы отлично сочетаются . Это поможет избежать удешевления интерьера.

. Если вы хотите сделать зонирование по полу – . Это поможет избежать удешевления интерьера. Не приобретайте мебельный гарнитур – миксуйте. Диван из одной коллекции, кресло – из другой. Пуфы в разных цветах и различных фактур, винтаж + современность. Такой подход сделает помещение интересным и придаст ему индивидуальности. Используйте мебель из разных серий / Фото design-homes Интересно Кухня-гостиная в квартире и доме: дизайнер интерьера назвала преимущества Гостиная – место, где хочется теплоты и уюта. Откажитесь от кожаных диванов . Подберите мягкие и приятные на ощупь ткани.

. Подберите мягкие и приятные на ощупь ткани. Над столом нужны люстры. Если они висят по одной прямой – выбирайте модели из одной коллекции.

Если они висят по одной прямой – выбирайте В последние годы в тренде – восточные ковры . Но помните, что они должны сочетаться с остальным текстилем в помещении. Подбирайте только тот варинат, который подойдет к интерьеру комнаты.

. Но помните, что они в помещении. Подбирайте только тот варинат, который подойдет к интерьеру комнаты. Если вам нужно сэкономить пространство – присмотритесь к круглому столу-трансформеру. Он лаконично выглядит и занимает меньше места, чем прямоугольный. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✎ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Мск•Нск (@design_dizart)