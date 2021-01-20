Невелика кухня не є проблемою, якщо знати секрети щодо її облаштування та оформлення.

Що важливо враховувати і на що звертати увагу, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Як облаштувати маленьку кухню

Шафи до стелі візуально збільшать стіни і розширять простір.

візуально збільшать стіни і розширять простір. Вбудована витяжка допоможе зберегти цілісну картинку і візуально "очистить" простір від непотрібних речей.

допоможе зберегти цілісну картинку і візуально "очистить" простір від непотрібних речей. Вибирайте нейтральну колірну гамму. Спокійні кольори зроблять приміщення світлішим і просторішим. Пам'ятайте, що яскраві відтінки – не найкраще рішення для невеликих приміщень.

Вибирайте спокійні кольори / Фото trizio

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На маленькій кухні не повинно бути нічого зайвого. Невеликі приміщення люблять порядок у всьому, тому на стільниці, столі та інших поверхнях має бути мінімум речей.

На маленькій кухні повинен бути порядок – так приміщення виглядає свіжим і світлим / Фото pinterest

Заздалегідь продумайте закриті і відкриті системи зберігання.

Скляні вставки – небезпечна гра на маленьких кухнях. Якщо це дверцята – дерево + скло, можливе перевантаження деталями. Якщо це вітрина – такий варіант допускається, але все ж частіше використовуються монолітні шафки, – зазначила дизайнерка інтер'єру.