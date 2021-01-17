Обідня зона – місце в квартирі і будинку, яке має бути не тільки зручним і комфортним, але при цьому стильним і актуальним.

Як правильно організувати обідню зону, розповіли дизайнери інтер'єру з zanko_design в Instagram.

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Оформлення обідньої зони починається з її виділення із загального інтер'єру. Для цього можна використовувати як візуальні хитрощі, так і конкретні предмети. Розглянемо основні способи зонування, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Як оформити обідню зону

Предметні роздільники (стелажі, перегородки, барні стійки, розсувні конструкції, кутові дивани і ін.). Цей варіант відмінно підійде для просторих приміщень і квартир-студій, де столова зона знаходиться у вітальні.

Оздоблення стіни. Обідню можна виділити за допомогою найближчої стіни. Це може бути венеціанська штукарка, якщо всюди шпалери, або коркове покриття, якщо в інших місцях використовувався кахель.

Оформити стіну також можна за допомогою масштабних фотошпалер з перспективою, тобто малюнком йдуть вдалину. Вони візуально збільшать простір і привнесуть в інтер'єр яскравий акцент. З останніх дизайнерських новинок можна виділити шпалери з 3D-ефектом, що створюють оптичну ілюзію, – додали в zanko_design.

Обідню зону можна виділити за допомогою декількох способів / Фото house-biz

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Стеля. Декоративні балки, скляні та вітражні панелі, навісні конструкції з гіпсокартону – варіантів багато.

Підлогове покриття. Для того щоб розмежувати дві автономні зони – робочу частину і обідню, можна використовувати різні матеріали. Наприклад, в обідній зоні постелити ламінат або паркет, а для робочої – вибрати плитку. Якщо ж ви вибрали однакове покриття для всього приміщення, в їдальні можна простелити килимок.