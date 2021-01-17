Стільці – важливий предмет меблів, який може стати родзинкою інтер'єру і підкреслити його характер.

Стільці бувають декількох видів, і щоб вибрати "свій", потрібно враховувати деякі нюанси, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.

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Часто стикаюся з тим, що зараз люди хочуть виходити за рамки, додавши трохи бунтарства в інтер'єри своїх квартир, – це круто! Наприклад, мікс стільців може стати родзинкою вашої обідньої зони, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Які стільці бувають

Стандартні.

Барні (вищі, нід стандартні, і найчастіше використовуються для кухонних островів і барних стійок).

(вищі, нід стандартні, і найчастіше використовуються для кухонних островів і барних стійок). Стільці-крісла (мають підлокітники для комфорту і зручності).

Розмір

Є два моменти, які потрібно врахувати:

Стілець повинен підходити вам (перед придбанням краще на ньому посидіти). Стілець повинен вписуватися в кімнату (для маленьких приміщень не варто брати великі стільці).

Як вибрати стільці на кухню

При виборі стільців для кухні потрібно враховувати особливості приміщення – вологість і високі температури. Стільці повинні легко чиститися (практичніше за все – шкіра або миється тканина) і бути стійкими до зовнішніх чинників.

При виборі стільців враховуйте всі нюанси / Фото roomble

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Стільці для кухні-вітальні

Найчастіше у подібних приміщеннях роблять обідню зону, яка не дуже сильно схильна до забруднень. Це дозволяє розглянути варіанти оббивки для стільців. Важливий момент – тканина повинна поєднуватися з меблями у вітальні.

Стільці для барної стійки і острова

Переважно використовуються барні стільці. Найкраще підійдуть варіанти з регулюванням висоти, щоб кожен член сім'ї міг відрегулювати під себе. Також не рекомендується брати занадто глибокі сидіння – це незручно.

Барні стільці користуються високим попитом / Фото domfront

Як міксувати стільці в інтер'єрі

Є кілька варіантів (дивіться на фото дизайнерки інтер'єру нижче):