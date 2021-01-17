Як вибрати стільці у квартиру: корисна шпаргалка для власників
Стільці – важливий предмет меблів, який може стати родзинкою інтер'єру і підкреслити його характер.
Стільці бувають декількох видів, і щоб вибрати "свій", потрібно враховувати деякі нюанси, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart в Instagram.
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Часто стикаюся з тим, що зараз люди хочуть виходити за рамки, додавши трохи бунтарства в інтер'єри своїх квартир, – це круто! Наприклад, мікс стільців може стати родзинкою вашої обідньої зони, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
Які стільці бувають
- Стандартні.
- Барні (вищі, нід стандартні, і найчастіше використовуються для кухонних островів і барних стійок).
- Стільці-крісла (мають підлокітники для комфорту і зручності).
Розмір
Є два моменти, які потрібно врахувати:
- Стілець повинен підходити вам (перед придбанням краще на ньому посидіти).
- Стілець повинен вписуватися в кімнату (для маленьких приміщень не варто брати великі стільці).
Як вибрати стільці на кухню
При виборі стільців для кухні потрібно враховувати особливості приміщення – вологість і високі температури. Стільці повинні легко чиститися (практичніше за все – шкіра або миється тканина) і бути стійкими до зовнішніх чинників.
При виборі стільців враховуйте всі нюанси / Фото roomble
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Стільці для кухні-вітальні
Найчастіше у подібних приміщеннях роблять обідню зону, яка не дуже сильно схильна до забруднень. Це дозволяє розглянути варіанти оббивки для стільців. Важливий момент – тканина повинна поєднуватися з меблями у вітальні.
Стільці для барної стійки і острова
Переважно використовуються барні стільці. Найкраще підійдуть варіанти з регулюванням висоти, щоб кожен член сім'ї міг відрегулювати під себе. Також не рекомендується брати занадто глибокі сидіння – це незручно.
Барні стільці користуються високим попитом / Фото domfront
Як міксувати стільці в інтер'єрі
Є кілька варіантів (дивіться на фото дизайнерки інтер'єру нижче):
- Один колір, але різний дизайн.
- Один дизайн, але різний колір.
- Один матеріал, але різний дизайн.
- Один стиль, але різний дизайн.
- Один акцентний стілець.
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