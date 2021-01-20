Небольшая кухня не является проблемой, если знать секреты по ее обустройству и оформлению.

Что важно учитывать и на что обращать внимание, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

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Как обустроить маленькую кухню

Шкафы до потолка визуально увеличат стены и расширят пространство.

визуально увеличат стены и расширят пространство. Встроенная вытяжка поможет сохранить целостную картинку и зрительно "очистит" пространство от ненужных вещей.

поможет сохранить целостную картинку и зрительно "очистит" пространство от ненужных вещей. Выбирайте нейтральную цветовую гамму. Спокойные цвета сделают помещение светлее и просторнее. Помните, что яркие оттенки – не лучшее решение для небольших помещений.

Выбирайте спокойные цвета / Фото trizio

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На маленькой кухне не должно быть ничего лишнего. Небольшие помещения любят порядок во всем, поэтому на столешнице, столе и прочих поверхностях должно быть минимум вещей.

На маленькой кухне должен быть порядок – так помещение выглядит свежим и светлым / Фото pinterest

Заранее продумайте закрытые и открытые системы хранения.

Стеклянные вставки – опасная игра на маленьких кухнях. Если это дверцы – дерево+стекло, возможна перегрузка деталями. Если это витрина – такой вариант допускается, но все же чаще используются монолитные шкафчики, – отметила дизайнер интерьера.