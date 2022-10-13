Як розповіла голова Київського міського відділення Асоціації фахівців із нерухомості України Олена Гайдамаха, реакцію ринку нерухомості на атаки по всій Україні 10 жовтня не можна порівнювати з шоком, який відбувся 24 лютого. Тоді містяни поспішно виїжджали з домівок, а ринок оренди не працював півтора місяця.

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За словами Гайдамахи, зараз масового виїзду киян не спостерігається. До того ж навіть під час 5-годинної тривоги телефонували клієнти, які цікавились орендою.

Водночас спостерігається виїзд за кордон київських родин, які не впевнені щодо стабільного опалювального сезону в столиці.

Як змінюються критерії до оренди після обстрілів Києва

За словами експертки, реакція на масовані обстріли буде зрозумілішою через 1 – 2 тижні, але вже зараз можна говорити, що критерії вибору житла в оренду змінюються.

На другий день після масованих атак на Київ вже була угода з переїздом з центральної частини міста на Лівий берег,

– розповіла вона.

За словами Олени Гайдамахи, ті, хто все ж хоче жити у центрі столиці, цікавиться локаціями ближче до урядового кварталу, які вважаються більш захищеними.

Клієнти бізнес-категорії почали цікавитися, яка інфраструктура розташована поряд, віддають перевагу варіантам біля урядового кварталу. Вважається, що там ППО "міцніша",

– зазначає Гайдамаха.

Також обирають варіанти з паркінгом у доступності 100 метрів від дому.

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Найбільшою популярністю у Києві користуються двокімнатні квартири, розташовані на перших поверхах. Це зумовлено тим, що орендарів лякає відключення світла і можливість застрягнути в ліфті.

Середні ціни на оренду в Києві в жовтні 2022 року

Протягом вересня відновився попит на всі сегменти київського житла, зазначає Олена Гайдамаха. За останні дні, у Києві були угоди, наприклад, на 29 тисяч гривень на місяць за 2-кімнатну квартиру, ще одну винайняли за 23 тисяч гривень.

"Багато людей, які перемістились зі сходу у західні регіони, думають, що якщо у Львові такі високі ціни на оренду, то у київські ціни й поготів. Та коли приїжджають і переконуються, що в столиці сьогодні можна знайти на 40 – 50% квартиру дешевше, ніж у Львові, бігом переїжджають до Києва. Принаймні, у Львові зараз двокімнатну квартиру за 9000 – 9500 гривень на місяць неможливо знайти, а в Києві можна і в досить хороших місцях", – зауважила експертка.