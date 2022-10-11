Відповідне оголошення розмістили на сайті агентства нерухомості Blagovist. Що ще відомо про елітне житло – далі.
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Основні характеристики квартири за 140 мільйонів гривень
Згідно з оголошенням:
- житлова площа квартири становить 217,2 квадратних метри;
- площа кухні – 20,3 "квадратів";
- 12 поверх із 20;
- стіни виконані із цегли.
У Києві поблизу Верховної Ради продають квартиру за 140 мільйонів гривень / Фото Blagovist
У Києві поблизу Верховної Ради продають квартиру за 140 мільйонів гривень / Фото Blagovist
У Києві поблизу Верховної Ради продають квартиру за 140 мільйонів гривень / Фото Blagovist
Новий елітний будинок класу De-Luxе, розташований у Маріїнському парку на Липках. З чудовим видом Києво-Печерської Лаври, Дніпра та Паркової алеї. Тристороння,
– йдеться в оголошенні.
У ньому також зазначається, що будинок оснащений системою "Розумний будинок". А також має:
- 4 тераси;
- централізовану систему кондиціювання;
- SPA-центр;
- басейн.
Хол квартири за 140 мільйонів гривень / Фото Blagovist
Також у будинку є підземний паркінг. А крім того:
- спецохорона;
- централізована система кондиціювання;
- спроєктований зал для ділових зустрічей;
- ресторан.
Житлова площа квартири становить 217,2 квадратних метри / Фото Blagovist
Ціни на елітну нерухомість ростуть у всьому світі
У другому кварталі 2022 року ціни на елітне житло зросли у 45 містах світу. У річному обчисленні вартість підвищилася в середньому на 7,5%. Найактивніше подорожчання аналітики зафіксували у Дубаї (на 64,8%), Майамі (на 37,3%), Лос-Анджелесі (на 23,4%), Сан-Франциско (на 22,2%), Сеулі (20,9%).
Водночас, через успішні дії ЗСУ, за даними кримської ріелтерсько-консалтингової компанії REM Navigator, ціни на нерухомість у тимчасово окупованому Криму знизилися на 27% порівняно з початком 2022 року. Найбільше поки падіння зафіксували в лютому – на 14%. Зокрема суттєво просіла вартість саме елітного житла, яке сьогодні активно розпродають з шаленими дисконтами.