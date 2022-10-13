Як ринок нерухомості відреагував на масовані атаки по Україні

Уранці 10 жовтня Росія організувала одну з найбільших ракетних атак по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Ринок нерухомості України, який й так перебуває у слабкій позиції з кінця лютого, відреагував на обстріли неочікувано.

Як розповіла голова Київського міського відділення Асоціації фахівців із нерухомості України Олена Гайдамаха, реакцію ринку нерухомості на атаки по всій Україні 10 жовтня не можна порівнювати з шоком, який відбувся 24 лютого. Тоді містяни поспішно виїжджали з домівок, а ринок оренди не працював півтора місяця.

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За словами Гайдамахи, зараз масового виїзду киян не спостерігається. До того ж навіть під час 5-годинної тривоги телефонували клієнти, які цікавились орендою.

Водночас спостерігається виїзд за кордон київських родин, які не впевнені щодо стабільного опалювального сезону в столиці.

Як змінюються критерії до оренди після обстрілів Києва

За словами експертки, реакція на масовані обстріли буде зрозумілішою через 1 – 2 тижні, але вже зараз можна говорити, що критерії вибору житла в оренду змінюються.

На другий день після масованих атак на Київ вже була угода з переїздом з центральної частини міста на Лівий берег,

– розповіла вона.

За словами Олени Гайдамахи, ті, хто все ж хоче жити у центрі столиці, цікавиться локаціями ближче до урядового кварталу, які вважаються більш захищеними.

Клієнти бізнес-категорії почали цікавитися, яка інфраструктура розташована поряд, віддають перевагу варіантам біля урядового кварталу. Вважається, що там ППО "міцніша",

– зазначає Гайдамаха.

Також обирають варіанти з паркінгом у доступності 100 метрів від дому.

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Найбільшою популярністю у Києві користуються двокімнатні квартири, розташовані на перших поверхах. Це зумовлено тим, що орендарів лякає відключення світла і можливість застрягнути в ліфті.

Середні ціни на оренду в Києві в жовтні 2022 року

Протягом вересня відновився попит на всі сегменти київського житла, зазначає Олена Гайдамаха. За останні дні, у Києві були угоди, наприклад, на 29 тисяч гривень на місяць за 2-кімнатну квартиру, ще одну винайняли за 23 тисяч гривень.

"Багато людей, які перемістились зі сходу у західні регіони, думають, що якщо у Львові такі високі ціни на оренду, то у київські ціни й поготів. Та коли приїжджають і переконуються, що в столиці сьогодні можна знайти на 40 – 50% квартиру дешевше, ніж у Львові, бігом переїжджають до Києва. Принаймні, у Львові зараз двокімнатну квартиру за 9000 – 9500 гривень на місяць неможливо знайти, а в Києві можна і в досить хороших місцях", – зауважила експертка.