Как рынок недвижимости отреагировал на массированные атаки по Украине

Утром 10 октября Россия организовала одну из самых больших ракетных атак по Украине с начала полномасштабного вторжения. Рынок недвижимости, который и так находится в слабой позиции с конца февраля, отреагировал на обстрелы неожиданно.

Как рассказала глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, реакцию рынка недвижимости на атаки по всей Украине 10 октября нельзя сравнивать с шоком, произошедшим 24 февраля. Тогда горожане поспешно уезжали из домов, а рынок аренды не работал полтора месяца.

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По словам Гайдамахи, в настоящее время массового выезда киевлян не наблюдается. К тому же, даже во время 5-часовой тревоги звонили клиенты, которые интересовались арендой.

В то же время наблюдается выезд за границу киевских семей, которые не уверены в стабильном отопительном сезоне в столице.

Как изменяются критерии аренды после обстрелов Киева

По словам эксперта, реакция на массированные обстрелы будет яснее через 1 – 2 недели, но уже сейчас можно говорить, что критерии выбора жилья в аренду меняются.

На второй день после массированных атак на Киев уже было соглашение с переездом из центральной части города на Левый берег,

– рассказала она.

По словам Елены Гайдамахи, те, кто все же хочет жить в центре столицы, интересуются локациями ближе к правительственному кварталу, которые считаются более защищенными.

Клиенты бизнес-категории начали интересоваться, какая инфраструктура расположена рядом, предпочитают варианты у правительственного квартала. Считается, что там ПВО "крепче",

– отмечает Гайдамаха.

Также выбирают варианты с паркингом в доступности 100 метров от дома.

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Большей популярностью в Киеве пользуются двухкомнатные квартиры, расположенные на первых этажах. Это обусловлено тем, что арендаторов пугает отключение света и возможность застрять в лифте.

Средние цены на аренду в Киеве в октябре 2022 года

В сентябре возобновился спрос на все сегменты киевского жилья, отмечает Елена Гайдамаха. За последние дни в Киеве были сделки, например, на 29 тысяч гривен в месяц за 2-комнатную квартиру, еще одну сняли за 23 тысяч гривен.

"Многие люди, которые переместились с востока в западные регионы, думают, что если во Львове такие высокие цены на аренду, то в киевские цены и подавно. Но когда приезжают и убеждаются, что в столице сегодня можно найти на 40 – 50% квартиру дешевле, чем во Львове, бегом переезжают в Киев. По крайней мере, во Львове сейчас двухкомнатную квартиру за 9 000 – 9 500 гривен в месяц невозможно найти, а в Киеве можно и в хороших местах", – отметила экспертка.