Об'єднання двох квартир: ключові моменти, які потрібно знати
Об'єднання двох квартир – рішення, до якого вдаються власники з метою збільшення житлової площі за допомогою придбаної у сусідів нерухомості. Найчастіше це відбувається у новобудовах, однак можливо і в старих будинках.
Джерело:Інстаграм Full House Design
Перед об'єднанням квартир потрібно вивчити всі тонкощі і нюанси конструкції. Що можна і чого не можна робити при об'єднанні житла, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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По-перше, таке об'єднання – це реконструкція, тому ці дії потрібно обов'язково погоджувати і отримувати документи в ДАБК (Державний архітектурно-будівельний контроль). По-друге, важливо розуміти, що при об'єднанні квартир не просто проводяться будівельні роботи і змінюється внутрішня конфігурація об'єктів нерухомості, а й присвоюється загальна поштова адреса. Ще вам потрібно отримати новий техпаспорт на житло, ввести його в експлуатацію, переоформити права власності, об'єднати особові рахунки і т.д.
– пояснили дизайнери інтер'єру.
Як об'єднати дві квартири
- В першу чергу необхідно отримати план всього будинку. Це пов'язано з тим, що іноді об'єднати квартири неможливо в силу конструктивних особливостей.
- Технічно об'єднання відбувається через окремий отвір у стіні або ж стіна розбирається повністю. За словами дизайнерів інтер'єру, найбільш поширений варіант – об'єднання квартир на одному майданчику.
Перед об'єднанням двох квартир, слід вивчити всі нюанси / Фото dkrealty
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Що заборонено робити при об'єднанні квартир
- Демонтаж, перенесення вентканалів. Зменшувати їх перетин, порушувати загальнобудинкові комунікації.
- Знос несучих стін і несучих балок, обрізання або переміщення несучих пілонів і колон.
- Перенесення прорізів у несучих стінах без наявності проєкту і відповідних дозволів.
- Міняти місцями кухню і житлові кімнати. Винятком є випадок, коли під вами немає житлової площі.
- Розміщувати санвузол, ванну кімнату над житловим приміщенням.
- Об'єднувати кухню з житловою кімнатою, якщо у квартирі газ. Рішенням може бути відмова від газопостачання і установка електричної варильної поверхні.
- Робити об'єднуючий отвір к стіні, де розташовується вентканал.
- Об'єднувати квартири, де межують кухня і житлове приміщення.
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