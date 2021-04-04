Объединение двух квартир – решение, к которому прибегают владельцы с целью увеличения своей жилой площади с помощью приобретенной у соседей недвижимости. Чаще всего это происходит в новостройках, однако возможно и в старых домах.

Перед объединением квартир нужно изучить все тонкости и нюансы конструкции. Что можно и чего нельзя делать при объединении жилья, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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Во-первых, такое объединение – это реконструкция, поэтому эти действия нужно обязательно согласовывать и получать документы в ГАСК (Государственный архитектурно-строительный контроль). Во-вторых, важно понимать, что при объединение квартир не просто проводятся строительные работы и меняется внутренняя конфигурация объектов недвижимости, а и присваивается общий почтовый адрес. Еще вам предстоит получить новый техпаспорт на жилье, ввести его в эксплуатацию, переоформить права собственности, объединить лицевые счета и т.п.

– пояснили дизайнеры интерьера.

Как объединить две квартиры

В первую очередь необходимо получить план всего дома. Это связано с тем, что иногда объединить квартиры невозможно в силу конструктивных особенностей.

Технически объединение происходит через отдельное отверстие в стене или же стена разбирается полностью. По словам дизайнеров интерьера, наиболее распространенный вариант – объединение квартир на одной площадке.

Перед объединением двух квартир, следует изучить все нюансы / Фото dkrealty

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