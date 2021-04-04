Объединение двух квартир: ключевые моменты, которые нужно знать
Объединение двух квартир – решение, к которому прибегают владельцы с целью увеличения своей жилой площади с помощью приобретенной у соседей недвижимости. Чаще всего это происходит в новостройках, однако возможно и в старых домах.
Источник:Инстаграм Full House Design
Перед объединением квартир нужно изучить все тонкости и нюансы конструкции. Что можно и чего нельзя делать при объединении жилья, рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.
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Во-первых, такое объединение – это реконструкция, поэтому эти действия нужно обязательно согласовывать и получать документы в ГАСК (Государственный архитектурно-строительный контроль). Во-вторых, важно понимать, что при объединение квартир не просто проводятся строительные работы и меняется внутренняя конфигурация объектов недвижимости, а и присваивается общий почтовый адрес. Еще вам предстоит получить новый техпаспорт на жилье, ввести его в эксплуатацию, переоформить права собственности, объединить лицевые счета и т.п.
– пояснили дизайнеры интерьера.
Как объединить две квартиры
- В первую очередь необходимо получить план всего дома. Это связано с тем, что иногда объединить квартиры невозможно в силу конструктивных особенностей.
- Технически объединение происходит через отдельное отверстие в стене или же стена разбирается полностью. По словам дизайнеров интерьера, наиболее распространенный вариант – объединение квартир на одной площадке.
Перед объединением двух квартир, следует изучить все нюансы / Фото dkrealty
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Что запрещено делать при объединении квартир
- Демонтаж, перенос вентканалов. Уменьшать их сечение, нарушать общедомовые коммуникации.
- Снос несущих стен и несущих балок, обрезание или передвижение несущих пилонов и колонн.
- Перенос проемов в несущих стенах без наличия проекта и соответствующих разрешений.
- Менять местами кухню и жилые комнаты. Исключением является случай, когда под вами нет жилой площади.
- Размещать санузел, ванную комнату над жилым помещением.
- Объединять кухню с жилой комнатой, если в квартире газ. Решением может быть отказ от газоснабжения и установка электрической варочной поверхности.
- Делать объединяющий проем в стене, где располагается вентканал.
- Объединять квартиры, где граничат кухня и жилое помещение.
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