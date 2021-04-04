Об'єднання двох квартир: ключові моменти, які потрібно знати

Джерело:Інстаграм Full House Design
Об'єднання двох квартир – рішення, до якого вдаються власники з метою збільшення житлової площі за допомогою придбаної у сусідів нерухомості. Найчастіше це відбувається у новобудовах, однак можливо і в старих будинках.
Перед об'єднанням квартир потрібно вивчити всі тонкощі і нюанси конструкції. Що можна і чого не можна робити при об'єднанні житла, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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По-перше, таке об'єднання – це реконструкція, тому ці дії потрібно обов'язково погоджувати і отримувати документи в ДАБК (Державний архітектурно-будівельний контроль). По-друге, важливо розуміти, що при об'єднанні квартир не просто проводяться будівельні роботи і змінюється внутрішня конфігурація об'єктів нерухомості, а й присвоюється загальна поштова адреса. Ще вам потрібно отримати новий техпаспорт на житло, ввести його в експлуатацію, переоформити права власності, об'єднати особові рахунки і т.д.
– пояснили дизайнери інтер'єру.
Перед об'єднанням двох квартир, слід вивчити всі нюанси / Фото dkrealty
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