Об'єднання двох квартир: ключові моменти, які потрібно знати

Об'єднання двох квартир – рішення, до якого вдаються власники з метою збільшення житлової площі за допомогою придбаної у сусідів нерухомості. Найчастіше це відбувається у новобудовах, однак можливо і в старих будинках.

Перед об'єднанням квартир потрібно вивчити всі тонкощі і нюанси конструкції. Що можна і чого не можна робити при об'єднанні житла, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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По-перше, таке об'єднання – це реконструкція, тому ці дії потрібно обов'язково погоджувати і отримувати документи в ДАБК (Державний архітектурно-будівельний контроль). По-друге, важливо розуміти, що при об'єднанні квартир не просто проводяться будівельні роботи і змінюється внутрішня конфігурація об'єктів нерухомості, а й присвоюється загальна поштова адреса. Ще вам потрібно отримати новий техпаспорт на житло, ввести його в експлуатацію, переоформити права власності, об'єднати особові рахунки і т.д.

– пояснили дизайнери інтер'єру.

Як об'єднати дві квартири

В першу чергу необхідно отримати план всього будинку. Це пов'язано з тим, що іноді об'єднати квартири неможливо в силу конструктивних особливостей.

Технічно об'єднання відбувається через окремий отвір у стіні або ж стіна розбирається повністю. За словами дизайнерів інтер'єру, найбільш поширений варіант – об'єднання квартир на одному майданчику.

Перед об'єднанням двох квартир, слід вивчити всі нюанси​ / Фото dkrealty

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Що заборонено робити при об'єднанні квартир