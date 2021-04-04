Об'єднання двох квартир: ключові моменти, які потрібно знати

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Джерело:

Інстаграм Full House Design

Об'єднання двох квартир – рішення, до якого вдаються власники з метою збільшення житлової площі за допомогою придбаної у сусідів нерухомості. Найчастіше це відбувається у новобудовах, однак можливо і в старих будинках.

Перед об'єднанням квартир потрібно вивчити всі тонкощі і нюанси конструкції. Що можна і чого не можна робити при об'єднанні житла, розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.

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По-перше, таке об'єднання – це реконструкція, тому ці дії потрібно обов'язково погоджувати і отримувати документи в ДАБК (Державний архітектурно-будівельний контроль). По-друге, важливо розуміти, що при об'єднанні квартир не просто проводяться будівельні роботи і змінюється внутрішня конфігурація об'єктів нерухомості, а й присвоюється загальна поштова адреса. Ще вам потрібно отримати новий техпаспорт на житло, ввести його в експлуатацію, переоформити права власності, об'єднати особові рахунки і т.д.
– пояснили дизайнери інтер'єру.

Як об'єднати дві квартири

  • В першу чергу необхідно отримати план всього будинку. Це пов'язано з тим, що іноді об'єднати квартири неможливо в силу конструктивних особливостей.
  • Технічно об'єднання відбувається через окремий отвір у стіні або ж стіна розбирається повністю. За словами дизайнерів інтер'єру, найбільш поширений варіант – об'єднання квартир на одному майданчику.

Перед об'єднанням двох квартир, слід вивчити всі нюанси​ / Фото dkrealty

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Що заборонено робити при об'єднанні квартир

  • Демонтаж, перенесення вентканалів. Зменшувати їх перетин, порушувати загальнобудинкові комунікації.
  • Знос несучих стін і несучих балок, обрізання або переміщення несучих пілонів і колон.
  • Перенесення прорізів у несучих стінах без наявності проєкту і відповідних дозволів.
  • Міняти місцями кухню і житлові кімнати. Винятком є ​​випадок, коли під вами немає житлової площі.
  • Розміщувати санвузол, ванну кімнату над житловим приміщенням.
  • Об'єднувати кухню з житловою кімнатою, якщо у квартирі газ. Рішенням може бути відмова від газопостачання і установка електричної варильної поверхні.
  • Робити об'єднуючий отвір к стіні, де розташовується вентканал.
  • Об'єднувати квартири, де межують кухня і житлове приміщення.