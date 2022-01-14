Купівля ділянки Central Saint Giles буде проведена через міжнародний конгломерат Alphabet Inc. Відомо, що комерційна нерухомість розташована в центрі міста, поблизу Британського музею.

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Google придбає офіс у Лондоні: що відомо

Фасад будівлі пофарбований у червоний, зелений, оранжевий та жовтий колір. Робоча площа – 38 тисяч квадратних метрів. Також приміщення містить 100 житлових квартир, ресторани та кафе на першому поверсі.

Покупка демонструє нашу незмінну впевненість в офісі як у місці для міжособистісної співпраці та комунікації,

– підкреслив віцепрезидент компанії у Великій Британії Ронан Харріс.

Наразі Google реалізовує план повернення до офісів / Фото The Wall Street Journal

Google заявила, що планує відремонтувати придбаний офіс. Зокрема, тут облаштують криті робочі зони на свіжому повітрі та командні блоки, які підвищать гнучкість – їх можна буде переміщувати для індивідуальної або спільної роботи. В деяких секціях облаштують екрани, щоб долучати дистанційних працівників.

Крім цього, підрозділ анонсував будівництво масштабної штаб-квартири у Великій Британії приблизно за 2,4 кілометра від придбаного офісу. Нова споруда розташовуватиметься поблизу лондонського залізничного вокзалу Кінгс-Крос.

Нагадаємо. Минулого року компанія заявила, що витратить 7 мільярдів доларів на розширення своїх офісів у США та вкладе 2,1 мільярда доларів у комерційну нерухомість на Мангеттені.