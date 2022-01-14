Покупка участка Central Saint Giles будет произведена через международный конгломерат Alphabet Inc. Известно, что коммерческая недвижимость находится в центре города, недалеко от Британского музея.

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Google купит офис в Лондоне: что известно

Фасад здания выкрашен в красный, зеленый, оранжевый и желтый цвет. Рабочая площадь – 38 тысяч квадратных метров. Также помещение содержит 100 жилых квартир, ресторанов и кафе на первом этаже.

Покупка демонстрирует нашу неизменную уверенность в офисе как в месте межличностного сотрудничества и коммуникации,

– подчеркнул вице-президент компании в Великобритании Ронан Харрис.



Сейчас Google реализует план возвращения в офисы / Фото The Wall Street Journal

Google заявила, что планирует отремонтировать приобретенный офис. В частности, здесь обустроят крытые рабочие зоны на свежем воздухе и командные блоки, которые повысят гибкость – их можно перемещать для индивидуальной или совместной работы. В некоторых секциях обустроят экраны, чтобы подключать дистанционных работников.

Кроме этого, подразделение анонсировало строительство масштабной штаб-квартиры в Великобритании примерно в 2,4 километрах от приобретенного офиса. Новое сооружение будет располагаться неподалеку от лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс.

Напомним. В прошлом году компания заявила, что потратит 7 миллиардов долларов на расширение своих офисов в США и вложит 2,1 миллиарда долларов в коммерческую недвижимость на Манхэттене.