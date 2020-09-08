Однотонный интерьер – услышав это словосочетание многие представляют себе один цвет, в котором оформлено все помещение. Такое встречается, конечно, но не очень часто.

Что же такое однотонный интерьер, какие у него особенности и каких ошибок стоит избегать, пишет dom.ria.

Читайте Белый цвет в интерьере: сочетания и красивые примеры

Что такое однотонный интерьер

Такой вариант оформления часто подразумевает цветовую схему "омбре". В его реализации используют разные тона для красивого внешнего вида. Например, синий с оттенками кобальта, пастели и глубокого синего цвета.

Эффект "Омбре" Это переход от темных оттенков к светлым с размытой границей между двумя цветами.

Используйте один основной цвет и его различные оттенки​ / Фото dom.ria

Как правильно оформить

Первый шаг – выбор основного цвета. Он будет доминирующим, поэтому выберите приятный вам цвет, который сможет завершить общий образ помещения. Далее следует определиться с оттенками, которые его дополнят. Обратите внимание, что основная мебель должна подчеркивать главный цвет в комнате. К примеру, диван может усилить палитру, а декор – подчеркнуть эффект "омбре".

Главный цвет должен быть приятным для жильцов / Фото dom.ria

Интересно Как правильно подобрать цвет кухни: главные факторы

Сочетания в однотонном интерьере: правила

Оформляя монотонный интерьер, не зацикливайтесь на одном цвете – используйте разные его оттенки. Чередуйте цвета с более светлыми/темными оттенками, чтобы избежать однообразия. Подберите правильную компанию для основного цвета. К примеру, в однотонную палитру можно добавить текстуру натуральной ткани или древесины, а также зеркальные фрагменты. Однотонные шторы, которые на первый взгляд, кажутся скучными, смогут отлично дополнить интерьер. Идеально, если они будут немного светлее основного цвета.

С помощью разной текстуры интерьеру можно придать индивидуальности / Фото dom.ria

Главные ошибки

Довольно часто в оформлении однотонных интерьеров допускаются оплошностей. Основные из них:

выбор цветов на противоположных сторонах спектра – выбранные оттенки должны быть как можно ближе по цветовой гамме;

выбор основным цветом слишком яркого или контрастного;

отсутствие тонов и полутонов – именно они делают помещение более стильным и уютным;

использование слишком темного цвета – он сделает комнату визуально меньше;

отсутствие белого цвета (он сможет "разбавить" интерьер).

Учтите все нюансы, чтобы избежать ошибок / Фото dom.ria