Оформлення дитячої кімнати: особливості та нюанси
Усі батьки прагнуть зробити дитячу кімнату ідеальною – зручною, функціональною, красивою.
Як правильно оформити дитячу, що передбачити і врахувати, розповідає 24 канал.
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Основні правила
- Компактні і практичні меблі
- Оптимальне використання простору
- Додаткове освітлення
- Вдала кольорова палітра
- Неслизьке підлогове покриття
- Немаркі стіни
Продумайте неслизьку підлогу у дитячій / Фото pinterest
Меблі
Спальне місце дитини має бути максимально зручним і якісним. Меблі не повинні бути важкими (це стосується стільців, столиків, пуфів тощо). У той же час шафи і ліжка мають бути стійкими, щоб уникнути ризиків травмування дитини.
Продумайте дизайн дитячої до початку ремонту / Фото trizio
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Яким має бути ліжко
- Зручним
- Комфортним
- Стійким
- Цікавим для дитини (залежно від її переваг і віку, розгляньте ліжка-машинки, ліжка-будиночки та ін.).
Підберіть ліжко з урахуванням побажань і віку дитини / Фото 12millionov
Що ще має бути в дитячій
- Письмовий стіл
- Ортопедичний стілець
- Полиці і ящики
- Місце для ігор та іграшок
- Спортивний куточок
- Теплий килим.
Килим додасть затишку і тепла / Фото klevo
Оформляючи дитячу, обов'язково врахуйте інтереси та побажання дитини. Цілком можливо, що вони будуть розходитися з вашим баченням кімнати.