Усі батьки прагнуть зробити дитячу кімнату ідеальною – зручною, функціональною, красивою.

Як правильно оформити дитячу, що передбачити і врахувати, розповідає 24 канал.

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Основні правила

Компактні і практичні меблі

Оптимальне використання простору

Додаткове освітлення

Вдала кольорова палітра

Неслизьке підлогове покриття

Немаркі стіни

Продумайте неслизьку підлогу у дитячій​ / Фото pinterest

Меблі

Спальне місце дитини має бути максимально зручним і якісним. Меблі не повинні бути важкими (це стосується стільців, столиків, пуфів тощо). У той же час шафи і ліжка мають бути стійкими, щоб уникнути ризиків травмування дитини.

Продумайте дизайн дитячої до початку ремонту​ / Фото trizio

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Яким має бути ліжко

Зручним

Комфортним

Стійким

Цікавим для дитини (залежно від її переваг і віку, розгляньте ліжка-машинки, ліжка-будиночки та ін.).

Підберіть ліжко з урахуванням побажань і віку дитини / Фото 12millionov

Що ще має бути в дитячій

Письмовий стіл

Ортопедичний стілець

Полиці і ящики

Місце для ігор та іграшок

Спортивний куточок

Теплий килим.

Килим додасть затишку і тепла / Фото klevo

Оформляючи дитячу, обов'язково врахуйте інтереси та побажання дитини. Цілком можливо, що вони будуть розходитися з вашим баченням кімнати.