Оформление детской комнаты: особенности и нюансы
Все родители стремятся сделать детскую комнату идеальной – удобной, функциональной, красивой.
Как правильно оформить детскую, что предусмотреть и учесть, рассказывает 24 канал.
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Основные правила
- Компактная и практичная мебель
- Оптимальное использование пространство
- Дополнительное освещение
- Удачная цветовая палитра
- Нескользское напольное покрытие
- Не маркие стены
Продумайте нескользкий пол в детской / Фото pinterest
Мебель
Спальное место ребенка должно быть максимально удобным и качественным. Мебель не должна быть тяжелой (это касается стульев, столиков, пуфиков и пр.). В то же время шкафы и кровати должны быть устойчивыми, чтобы избежать рисков травмирования ребенка.
Продумайте дизайн детской до начала ремонта / Фото trizio
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Какой должна быть кровать
- Удобной
- Комфортной
- Устойчивой
- Интересной для ребенка (в зависимости от его предпочтений и возраста, рассмотрите кровати-машинки, кровати-домики и пр.).
Подберите кровать с учетом пожеланий и возраста ребенка / Фото 12millionov
Что еще должно быть в детской
- Письменный стол
- Ортопедический стул
- Полки и ящики
- Место для игр и игрушек
- Спортивный уголок
- Теплый ковер.
Ковер придаст уюта и тепла / Фото klevo
Оформляя детскую, обязательно учтите интересы и пожелания ребенка. Вполне возможно, что они будут расходиться с вашим видением комнаты.