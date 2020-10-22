Все родители стремятся сделать детскую комнату идеальной – удобной, функциональной, красивой.

Как правильно оформить детскую, что предусмотреть и учесть, рассказывает 24 канал.

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Основные правила

Компактная и практичная мебель

Оптимальное использование пространство

Дополнительное освещение

Удачная цветовая палитра

Нескользское напольное покрытие

Не маркие стены

Продумайте нескользкий пол в детской / Фото pinterest

Мебель

Спальное место ребенка должно быть максимально удобным и качественным. Мебель не должна быть тяжелой (это касается стульев, столиков, пуфиков и пр.). В то же время шкафы и кровати должны быть устойчивыми, чтобы избежать рисков травмирования ребенка.

Продумайте дизайн детской до начала ремонта / Фото trizio

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Какой должна быть кровать

Удобной

Комфортной

Устойчивой

Интересной для ребенка (в зависимости от его предпочтений и возраста, рассмотрите кровати-машинки, кровати-домики и пр.).

Подберите кровать с учетом пожеланий и возраста ребенка / Фото 12millionov

Что еще должно быть в детской

Письменный стол

Ортопедический стул

Полки и ящики

Место для игр и игрушек

Спортивный уголок

Теплый ковер.

Ковер придаст уюта и тепла / Фото klevo

Оформляя детскую, обязательно учтите интересы и пожелания ребенка. Вполне возможно, что они будут расходиться с вашим видением комнаты.