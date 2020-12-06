Интерьер кухни всегда хочется сделать комфортным, уютным и стильным, ведь это место, где мы проводим много времени.

Какие решения в кухне могут быть неудобными в быту, рассказывает Недвижимость 24.

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Столешница из массива дерева

Столешницы из массива дерева – эффектный предмет, который притягивает взгляды. Однако этот материал – очень капризный и требует серьезного ухода. На массиве дерева нельзя оставлять капли воды, а также он восприимчивый к царапинам. Кроме того, периодически его нужно шлифовать, для чего потребуется мастер. Такая столешница может треснуть – в такой ситуации ее придется менять полностью.

Столешница из массива дерева – стильный, но непрактичный вариант / Фото kog-design

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Шторы из натуральных тканей

В последние годы в тренде – шторы из хлопка, шелка, атласа и шерсти. Они красиво собираются в складки и эффектно выглядят в интерьере. Однако следует учесть и непрактичность этого решения. На кухне постоянно есть запахи, брызги, жир. Даже при наличии мощной вытяжки, все это будет попадать на шторы. Владельцам придется постоянно стирать шторы и это приведет к быстрой потери внешнего вида.

Шторы из натуральных материалов – не лучшая идея для кухни / Фото oshtorah

Остров

Остров на кухне – очень красивое решение, но, к сожалению, оно подходит не для каждого помещения. Для того чтобы это выглядело уместно и было удобно, комната должна быть просторной (возможно, объединена с гостиной). Если же кухня маленькая – подберите миниатюрный остров или столик на колесах.

Кухонный остров подойдет для больших помещений / Фото mydizajn