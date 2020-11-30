Кухня – місце, де власники проводять багато часу. Вона має бути не лише затишною, але і стильною.

Які рішення в кухні вже застаріли, а які фішки актуальні, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.

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Що залишилося в минулому і що актуально

Кухня не до стелі – рішення, яке, на жаль, залишило тренди. А ось кухонний гарнітур до стелі – актуальна і стильна ідея.

– рішення, яке, на жаль, залишило тренди. А ось – актуальна і стильна ідея. Ядерні кольори – застарілий прийом. Тепер в моді м'які приглушені кольори (м'ята, блакитний, персиковий, курна троянда, сірий, бежевий і ін.).

– застарілий прийом. Тепер в моді м'які приглушені кольори (м'ята, блакитний, персиковий, курна троянда, сірий, бежевий і ін.). Багато ручок і ящиків – те, що кілька років тому можна було побачити майже в кожній кухні. Мінімалізм продиктував нові умови: тепер актуальні інтегровані ручки, гола профіль, фасади на доводчиках, а всі ящики заховані за єдиними фасадами.

– те, що кілька років тому можна було побачити майже в кожній кухні. тепер актуальні інтегровані ручки, гола профіль, фасади на доводчиках, а всі ящики заховані за єдиними фасадами. Затиснута витяжка. Раніше всі хотіли заховати витяжку подалі від очей. Все змінилося – витяжка стає акцентом в інтер'єрі.

Дизайнерка інтер'єру пояснила, що варто використовувати в інтер'єрі / Фото pinterest

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Різні фактури і контрастні кольори теж канули в лету. Для інтер'єру кухні підбирають одну-дві фактури і два-три кольори. Цього достатньо, щоб зробити приміщення стильним.

теж канули в лету. Для інтер'єру кухні підбирають одну-дві фактури і два-три кольори. Цього достатньо, щоб зробити приміщення стильним. Бортик на стільниці. "Стрічка" між фартухом і стільницею вже не потрібна – тепер стик роблять максимально непомітним.

"Стрічка" між фартухом і стільницею вже не потрібна – тепер стик роблять максимально непомітним. Накладна мийка – ще одне застаріле рішення. Зараз мийку підклеюють знизу, візуально вона здається єдиною конструкцією зі стільницею.

Звичайно, не варто спеціально переробляти свою кухню у гонитві за модою. А ось всім, хто знаходиться в процесі ремонту і пошуку актуальних рішень, раджу прислухатися, – резюмувала Рамазанова.