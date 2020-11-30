Оформление кухни: устаревшие приемы и модные тренды
Кухня – место, где владельцы проводят много времени. Она должна быть не только уютной, но и стильной.
Какие решения в кухне уже устарели, а какие фишки актуальны, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Что осталось в прошлом и что актуально
- Кухня не до потолка – решение, которое, увы, покинуло тренды. А вот кухонный гарнитур до потолка – актуальная и стильная идея.
- Ядерные цвета – устаревший прием. Теперь в моде мягкие приглушенные цвета (мята, голубой, персиковый, пыльная роза, серый, бежевый и пр.).
- Много ручек и ящиков – то, что несколько лет назад можно было увидеть почти в каждой кухне. Минимализм продиктовал новые условия: теперь актуально интегрированные ручки, гола профиль, фасады на доводчиках, а все ящики спрятаны за едиными фасадами.
- Зажатая вытяжка. Ранее все хотели запрятать вытяжку подальше от глаз. Все изменилось – вытяжка становится акцентом в интерьере.
Дизайнер интерьера пояснила, что стоит использовать в интерьере / Фото pinterest
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- Различные фактуры и контрастные цвета тоже канули в лету. Для интерьера кухни подбирают одну-две фактуры и два-три цвета. Этого достаточно, чтобы сделать помещение стильным.
- Бортик на столешнице. "Лента" между фартуком и столешницей уже не нужна – теперь стык делают максимально незаметным.
- Накладная мойка – еще одно устаревшее решение. Сейчас мойку подклеивают снизу, визуально она кажется единой конструкцией со столешницей.
Конечно, не стоит специально переделывать свою кухню в погоне за модой. А вот всем, кто находится в процессе ремонта и поиска актуальных решений, советую прислушаться, – резюмировала Рамазанова.
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