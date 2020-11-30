Кухня – место, где владельцы проводят много времени. Она должна быть не только уютной, но и стильной.

Какие решения в кухне уже устарели, а какие фишки актуальны, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram. Интересно Ненужные предметы, которые украсят интерьер: фото Что осталось в прошлом и что актуально Кухня не до потолка – решение, которое, увы, покинуло тренды. А вот кухонный гарнитур до потолка – актуальная и стильная идея.

– решение, которое, увы, покинуло тренды. А вот – актуальная и стильная идея. Ядерные цвета – устаревший прием. Теперь в моде мягкие приглушенные цвета (мята, голубой, персиковый, пыльная роза, серый, бежевый и пр.).

– устаревший прием. Теперь в моде мягкие приглушенные цвета (мята, голубой, персиковый, пыльная роза, серый, бежевый и пр.). Много ручек и ящиков – то, что несколько лет назад можно было увидеть почти в каждой кухне. Минимализм продиктовал новые условия : теперь актуально интегрированные ручки, гола профиль, фасады на доводчиках, а все ящики спрятаны за едиными фасадами.

– то, что несколько лет назад можно было увидеть почти в каждой кухне. : теперь актуально интегрированные ручки, гола профиль, фасады на доводчиках, а все ящики спрятаны за едиными фасадами. Зажатая вытяжка. Ранее все хотели запрятать вытяжку подальше от глаз. Все изменилось – вытяжка становится акцентом в интерьере. Дизайнер интерьера пояснила, что стоит использовать в интерьере / Фото pinterest Читайте Декор квартиры: 4 бюджетных способа украсить интерьер Различные фактуры и контрастные цвета тоже канули в лету. Для интерьера кухни подбирают одну-две фактуры и два-три цвета. Этого достаточно, чтобы сделать помещение стильным.

тоже канули в лету. Для интерьера кухни подбирают одну-две фактуры и два-три цвета. Этого достаточно, чтобы сделать помещение стильным. Бортик на столешнице . "Лента" между фартуком и столешницей уже не нужна – теперь стык делают максимально незаметным.

. "Лента" между фартуком и столешницей уже не нужна – теперь стык делают максимально незаметным. Накладная мойка – еще одно устаревшее решение. Сейчас мойку подклеивают снизу, визуально она кажется единой конструкцией со столешницей. Конечно, не стоит специально переделывать свою кухню в погоне за модой. А вот всем, кто находится в процессе ремонта и поиска актуальных решений, советую прислушаться, – резюмировала Рамазанова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)