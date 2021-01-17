Обеденная зона – место в квартире и доме, которое должно быть не только удобным и комфортным, но при этом стильным и актуальным.

Как правильно организовать обеденную зону, рассказали дизайнеры интерьера из zanko_design в Instagram.

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Оформление обеденной зоны начинается с ее выделения из общего интерьера. Для этого можно использовать как визуальные хитрости, так и конкретные предметы. Рассмотрим основные способы зонирования, – отметили дизайнеры интерьера.

Как оформить обеденную зону

Предметные разделители (стеллажи, перегородки, барные стойки, раздвижные конструкции, угловые диваны и пр.). Этот вариант отлично подойдет для просторных помещений и квартир-студий, где столовая зона находится в гостиной.

Отделка стены. Обеденную можно выделить с помощью ближайшей стены. Это может быть венецианская штукарка, если везде обои, или пробковое покрытие, если в других местах использовался кафель.

Оформить стену также можно при помощи масштабных фотообоев с перспективой, т.е. рисунком уходящим вдаль. Они зрительно увеличат пространство и привнесут в интерьер яркий акцент. Из последних дизайнерских новинок можно выделить обои с 3D-эффектом, создающими оптическую иллюзию, – добавили в zanko_design.

Обеденную зону можно выделить с помощью нескольких способов / Фото house-biz

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Потолок. Декоративные балки, стеклянные и витражные панели, навесные конструкции из гипсокартона – вариантов много.

Напольное покрытие. Для того чтобы разграничить две автономные зоны – рабочую часть и обеденную, можно использовать разные материалы. Например, в обеденной зоне постелить ламинат или паркет, а для рабочей – выбрать плитку. Если же вы выбрали одинаковое покрытие для всего помещения, в столовой можно простелить коврик.