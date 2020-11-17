Оформлення спальні: названі помилки, через які незатишно
Плануючи ремонт у спальній кімнаті, необхідно врахувати безліч дрібних нюансів, інакше приміщення може бути незатишним.
Які помилки допускаються найчастіше, розповідає Нерухомість 24.
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Планування
Якщо в кімнаті неправильне планування, домогтися затишку буде складно. Важливо у такому випадку врахувати положення вікна і дверей при виборі місця для ліжка. Звертайте увагу, щоб сонце не било в обличчя вранці.
Стиль
Не забувайте, що спальня є кімнатою для відпочинку, тому її стиль повинен бути гармонійним і імпонувати власникам. Врахуйте всі нюанси – розстановку і предмети меблів, колірну гамму, декоративні елементи.
Уважно підбирайте стиль для спальні / Фото dizajnroom
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Освітлення
Якщо в кімнаті недостатньо освітлення – спальня буде незатишною. Продумайте додаткові джерела світла – торшери, бра, світильники. Вони допоможуть зробити кімнату комфортною і затишною.
Світло – найважливіший елемент інтер'єру / Фото dizajninfo
Декор
У спальні повинен бути хоча б мінімальний декор. Використовуйте штори, подушки, килим, плед у приємних відтінках і кольорах.
Від декору в спальні залежить затишок / Фото archimir
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