Оформление спальни: названы ошибки, из-за которых неуютно
Планируя ремонт в спальной комнате, необходимо учесть множество мелких нюансов, иначе помещение может быть неуютным.
Какие ошибки допускаются чаще всего, рассказывает Недвижимость 24.
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Планировка
Если в комнате неправильная планировка, добиться уюта будет сложно. Важно в таком случае учесть положение окна и двери при выборе места для кровати. Обращайте внимание, чтобы солнце не било в лицо по утрам.
Стиль
Не забывайте, что спальня является комнатой для отдыха, поэтому ее стиль должен быть гармоничным и импонировать владельцам. Учтите все нюансы – расстановку и предметы мебели, цветовую гамму, декоративные элементы.
Внимательно подбирайте стиль для спальни / Фото dizajnroom
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Освещение
Если в комнате недостаточно освещения – спальня будет неуютной. Продумайте дополнительные источники света – торшеры, бра, светильники. Они помогут сделать комнату комфортной и уютной.
Свет – важнейший элемент интерьера / Фото dizajninfo
Декор
В спальне должен быть хотя бы минимальный декор. Используйте шторы, подушки, ковер, плед в приятных оттенках и цветах.
От декора в спальне зависит уют / Фото archimir
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