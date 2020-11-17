Планируя ремонт в спальной комнате, необходимо учесть множество мелких нюансов, иначе помещение может быть неуютным.

Какие ошибки допускаются чаще всего, рассказывает Недвижимость 24.

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Планировка

Если в комнате неправильная планировка, добиться уюта будет сложно. Важно в таком случае учесть положение окна и двери при выборе места для кровати. Обращайте внимание, чтобы солнце не било в лицо по утрам.

Стиль

Не забывайте, что спальня является комнатой для отдыха, поэтому ее стиль должен быть гармоничным и импонировать владельцам. Учтите все нюансы – расстановку и предметы мебели, цветовую гамму, декоративные элементы.

Внимательно подбирайте стиль для спальни / Фото dizajnroom

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Освещение

Если в комнате недостаточно освещения – спальня будет неуютной. Продумайте дополнительные источники света – торшеры, бра, светильники. Они помогут сделать комнату комфортной и уютной.

Свет – важнейший элемент интерьера / Фото dizajninfo

Декор

В спальне должен быть хотя бы минимальный декор. Используйте шторы, подушки, ковер, плед в приятных оттенках и цветах.

От декора в спальне зависит уют / Фото archimir