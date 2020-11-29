Оформление гостиной: что сейчас модно, а о чем пора забыть
Гостиная – важное место в квартире и доме, где принято собираться всей семьей. Ее оформление требует особого подхода для максимального комфорта и уюта.
Какие решения актуальны в гостиной, а какие давно устарели, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Что модно, а с чем пора прощаться
- Телевизор в доме считался центром Вселенной, однако в век гаджетов многие отказываются от плазм, а для просмотра фильмов выбирают проектор.
- Стенка-горка около телевизора – неактуальное решение. Ее заменила легкая подвесная консоль или витрина с подсветкой.
- Мебель, расставленная вдоль стены, как это делалось в 2000 годах, уже неактуальна. Отличный вариант – группа диванов и кресел в центре помещения. Главное условие – удобство для владельцев и гостей во время общения.
- Одинаковые диваны и кресла тоже вышли из моды. Сейчас в тренде разноплановая мягкая мебель. Предметы могут отличаться по цвету и даже быть из разных комплектов.
Различные предметы мебели придадут индивидуальности гостиной / Фото ivd
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- Волнообразные 3D панели, которые были так популярны всего пару лет назад, сменились аналогами со строгими геометрическими формами, способными подчеркнуть архитектуру помещения.
- Глянцевые фасады также канули в лету. Их сменили матовые предметы мебели и фасады.
- Большая люстра в центре комнаты – устаревший прием. Актуальны ровные строгие потолки с различными сценариями света.
- Яркие, ядерные цвета в интерьере также стали дурным тоном. В тренде – природность и натуральность, поэтому выбирайте спокойные оттенки, которые расслабляют, настраивают на отдых, создают уют.
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