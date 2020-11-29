Гостиная – важное место в квартире и доме, где принято собираться всей семьей. Ее оформление требует особого подхода для максимального комфорта и уюта.

Какие решения актуальны в гостиной, а какие давно устарели, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram. Интересно Ненужные предметы, которые украсят интерьер: фото Что модно, а с чем пора прощаться Телевизор в доме считался центром Вселенной , однако в век гаджетов многие отказываются от плазм , а для просмотра фильмов выбирают проектор.

однако в век гаджетов многие Стенка-горка около телевизора – неактуальное решение. Ее заменила легкая подвесная консоль или витрина с подсветкой.

– неактуальное решение. Ее заменила или витрина с подсветкой. Мебель, расставленная вдоль стены, как это делалось в 2000 годах, уже неактуальна. Отличный вариант – группа диванов и кресел в центре помещения . Главное условие – удобство для владельцев и гостей во время общения.

как это делалось в 2000 годах, уже неактуальна. Отличный вариант – . Главное условие – удобство для владельцев и гостей во время общения. Одинаковые диваны и кресла тоже вышли из моды. Сейчас в тренде разноплановая мягкая мебель. Предметы могут отличаться по цвету и даже быть из разных комплектов. Различные предметы мебели придадут индивидуальности гостиной / Фото ivd Читайте Декор квартиры: 4 бюджетных способа украсить интерьер Волнообразные 3D панели , которые были так популярны всего пару лет назад, сменились аналогами со строгими геометрическими формами , способными подчеркнуть архитектуру помещения.

, которые были так популярны всего пару лет назад, сменились аналогами , способными подчеркнуть архитектуру помещения. Глянцевые фасады также канули в лету. Их сменили матовые предметы мебели и фасады.

также канули в лету. Их сменили и фасады. Большая люстра в центре комнаты – устаревший прием. Актуальны ровные строгие потолки с различными сценариями света.

– устаревший прием. Актуальны ровные строгие Яркие, ядерные цвета в интерьере также стали дурным тоном. В тренде – природность и натуральность, поэтому выбирайте спокойные оттенки, которые расслабляют, настраивают на отдых, создают уют. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)