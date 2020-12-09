У 2021 року з'являться нові модні прийоми і рішення в інтер'єрі. Вони стосуватимуться як стилістики, так і декорування.

Яких основних трендів в оформленні вітальні чекати наступного року, розповідає Нерухомість 24.

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Функціональність

Попит на функціональність в інтер'єрі з'явився у 2020-му, але наступного року отримає ще більшу популярність. Багато в чому це пов'язано з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, яка змусила багатьох працювати віддалено. Однак робоче місце вдома є не у всіх, тому тепер важливо передбачити його у вітальні. Також можна облаштувати спортивний куточок.

Натуральність

Природні матеріали залишаються модною течією. В оздобленні буде популярний мармур (для зони біля телевізора або стіни поблизу дивана), дерев'яні панелі (переважно темних відтінків). Альтернативою може стати керамограніт і дерево МДФ. Також в інтер'єрі буде зустрічатися бетон, цегла і шпалери (як акцент). В меблях – ротанг, бамбук та ін.

Натуральні матеріали стануть трендом в 2021 році / Фото pinterest

Лаконічність

Мінімалізм в інтер'єрі і відмова від шопоголізму стануть ще більш популярнимм, і це також пов'язують з пандемією. Час позбутися від зайвих предметів – вони захаращують житло. Це стосується сувенірів і магнітів, безлічі ваз і інших елементів.

Інтер'єр позбувається від усього зайвого / Фото pinterest

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Колор-блокінг

Цей прийом залишиться на піку. Його суть полягає в тому, що за допомогою кольорів в інтер'єрі виділяють кілька великих предметів меблів або ж оздоблення, наприклад, а потім доповнюють деталями. Припустимо, ви вирішили дати акцент на шафу або диван – далі його потрібно підкреслити декором або кріслом. Важливо, щоб всі предмети відповідали стилю приміщення.

Колор-блокінг стане ще популярнішим / Фото ivd

Меблі на тонких ніжках

Якщо ми говоримо про форми, в 2021 році у трендах залишиться геометрія. Меблі строгих форм і на тонких ніжках – те, що ми будемо найчастіше бачити у дизайнерських проєктах. Чохли для меблів вже неактуальні.