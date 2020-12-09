В 2021 году появятся новые модные приемы и решения в интерьере. Они коснутся как стилистики, так и декорирования.

Каких основных трендов в оформлении гостиной ждать в следующем году, рассказывает Недвижимость 24.

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Функциональность

Спрос на функциональность в интерьере появился в 2020-м, но в следующем году получит еще большую популярностью. Во многом это связано с пандемией коронавирусной инфекцией COVID-19, которая вынудила многих работать удаленно. Однако рабочее место дома есть не у всех, поэтому теперь важно предусмотреть его в гостиной. Также можно обустроить спортивный уголок.

Натуральность

Природные материалы остаются модным течением. В отделке будет популярен мрамор (для зоны возле телевизора или стены у дивана), деревянные панели (преимущественно темных оттенков). В качестве альтернативы допускается керамогранит и дерево МДФ. Также в интерьере будет встречаться бетон, кирпич и обои (в качестве акцента). В мебели – ротанг, бамбук и пр.

Натуральные материалы станут трендом в 2021 году / Фото pinterest

Лаконичность

Минимализм в интерьере и отказ от шопоголизма станут еще более популярнымм, и это также связывают с пандемией. Пора избавляться от лишних предметов – они захламляют жилье. Это касается сувениров и магнитов, множества ваз и других элементов.

Интерьер избавляется от всего лишнего / Фото pinterest

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Колор-блокинг

Этот прием останется на пике. Его суть состоит в том, что с помощью цветов в интерьере выделяют несколько крупных предметов мебели или же отделку, например, а потом дополняют их деталями. Допустим, вы решили дать акцент на шкаф или диван – далее его нужно подчеркнуть декором или креслом. Важно, чтобы все предметы соответствовали стилю помещения.

Колор-блокинг станет еще популярнее / Фото ivd

Мебель на тонких ножках

Если мы говорим о формах, в 2021 году в трендах останется геометрия. Мебель строгих форм и на тонких ножках – то, что мы будем чаще всего видеть в дизайнерских проектах. Чехлы для мебели уже неактуальны.