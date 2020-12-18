Щоб спальня була затишною і комфортною для проживання, необхідно передбачити кілька важливих моментів, від яких залежать ці фактори.

Що потрібно врахувати, починаючи ремонт у спальні, розповідає in_design.studio в Instagram.

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Планування спальні починається з розташування об'єктів, а саме – ліжка, а також системи зберігання для повсякденного одягу і білизни. Також часто потрібно передбачити туалетний столик, – відзначили в in_design.studio.

Що потрібно для створення ідеальної спальні

Визначтеся з габаритами матраца (200x160 / 180/200 см). Виберіть ліжко. Враховуйте, що ліжко завжди ширше, ніж матрац. Якщо у нього масивне узголів'я – це теж додасть об'єму. Тумби. Виберіть моделі і визначте їхні розміри. Ці предмети меблів обираються після визначення ширини ліжка і глибини основної системи зберігання. Обов'язково перевірте, чи не заважають тумби відкриванню шафи (якщо вона є поруч).

Якщо все продумати до ремонту – спальня буде ідеальною / Фото pinterest

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