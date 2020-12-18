Організація спальні: 8 моментів, які потрібно передбачити
Щоб спальня була затишною і комфортною для проживання, необхідно передбачити кілька важливих моментів, від яких залежать ці фактори.
Що потрібно врахувати, починаючи ремонт у спальні, розповідає in_design.studio в Instagram.
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Планування спальні починається з розташування об'єктів, а саме – ліжка, а також системи зберігання для повсякденного одягу і білизни. Також часто потрібно передбачити туалетний столик, – відзначили в in_design.studio.
Що потрібно для створення ідеальної спальні
- Визначтеся з габаритами матраца (200x160 / 180/200 см).
- Виберіть ліжко. Враховуйте, що ліжко завжди ширше, ніж матрац. Якщо у нього масивне узголів'я – це теж додасть об'єму.
- Тумби. Виберіть моделі і визначте їхні розміри. Ці предмети меблів обираються після визначення ширини ліжка і глибини основної системи зберігання.
- Обов'язково перевірте, чи не заважають тумби відкриванню шафи (якщо вона є поруч).
Якщо все продумати до ремонту – спальня буде ідеальною / Фото pinterest
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- Продумайте заздалегідь розетки і вимикачі, які будуть розміщуватися біля ліжка. Враховуйте висоту тумби.
- Туалетний столик – на етапі підготовки до ремонту необхідно визначитися, чи потрібен він вам у спальні.
- Передбачте місце для пуфа або невеликого крісла.
- Освітлення спальні також слід продумати заздалегідь. У цій кімнаті рекомендується використовувати кілька сценаріїв світла. Це можуть бути підвісні світильники або бра, торшер, дзеркало з підсвічуванням та ін.
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