Организация спальни: 8 моментов, которые нужно предусмотреть
Чтобы спальня была уютной и комфортной для проживания, необходимо предусмотреть несколько важных моментов, от которых зависят эти факторы.
Что нужно учесть, начиная ремонт в спальне, рассказывает in_design.studio в Instagram.
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Планирование спальни начинается с расположения объектов, а именно – кровати, а также системы хранения для повседневной одежды и белья. Также зачастую нужно предусмотреть туалетный столик, – отметили в in_design.studio.
Что нужно для создания идеальной спальни⠀
- Определитесь с габаритами матраса (200x160/180/200 см).
- Выберите кровать. Учитывайте, что кровать всегда шире матраса. Если у нее массивное изголовье – это тоже прибавит объема.
- Прикроватные тумбы. Выберите модели и определите их размеры. Эти предметы мебели одбираются после определения ширины кровати и глубины основной системы хранения.
- Обязательно проверьте, не мешают ли тумбы открыванию шкафа (если он есть рядом).
Если все продумать до ремонта – спальня будет идеальной / Фото pinterest
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- Продумайте заранее розетки и выключатели, которые будут размещаться возле кровати. Учитывайте высоту тумбы.
- Туалетный столик – на этапе подготовки к ремонту необходимо определиться, нужен ли он вам в спальне.
- Предусмотрите место для пуфа или небольшого кресла.
- Освещение спальни также следует продумать заранее. В этой комнате рекомендуется использовать несколько сценариев света. Это могут быть подвесные светильники или бра, торшер, зеркало с подсветкой и пр.
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