Чтобы спальня была уютной и комфортной для проживания, необходимо предусмотреть несколько важных моментов, от которых зависят эти факторы.

Что нужно учесть, начиная ремонт в спальне, рассказывает in_design.studio в Instagram.

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Планирование спальни начинается с расположения объектов, а именно – кровати, а также системы хранения для повседневной одежды и белья. Также зачастую нужно предусмотреть туалетный столик, – отметили в in_design.studio.

Что нужно для создания идеальной спальни⠀

Определитесь с габаритами матраса (200x160/180/200 см). Выберите кровать. Учитывайте, что кровать всегда шире матраса. Если у нее массивное изголовье – это тоже прибавит объема. Прикроватные тумбы. Выберите модели и определите их размеры. Эти предметы мебели одбираются после определения ширины кровати и глубины основной системы хранения. Обязательно проверьте, не мешают ли тумбы открыванию шкафа (если он есть рядом).

Если все продумать до ремонта – спальня будет идеальной / Фото pinterest

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