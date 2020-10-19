Кухня – место, где много времени проводит вся семья, поэтому она должна быть максимально удобной и уютной.

Какие интересные идеи для кухни используют дизайнеры, рассказывает 24 канал.

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Столешница вместо подоконника

Если на кухня небольшая рабочая зона, ее можно продлить за счет подоконника. Для этого подоконник демонтируют, а на его место устанавливают столешницу. Это не только красиво, но и практично – многие используют ее и вместо обеденного стола.

Столешница позволит продлить рабочую зону / Фото fixmaster74

Мебель

Откидной стол станет находкой для небольшой кухни и сэкономит пространство. Он легко раскладывается, а в сложенном виде занимает минимум места. К нему можно подобрать удобные складные стулья.

Складная мебель сэкономит пространство / Фото stroy-podskazka

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Двери

Распашная дверь "ворует" место на кухне. Вместо нее можно использовать раздвижные двери. Это поможет сэкономить место и сделать интерьер интереснее.

Раздвижные двери отлично подойдут для кухни-гостиной / Фото dizainexpert

Жалюзи вместо штор

Обычные шторы съедают много свободного пространства, поэтому дизайнеры рекомендуют альтернативу – жалюзи, рулонные или римские шторы. Это позволит помещению казаться просторнее, а кухне выглядеть стильно.

Жалюзи гармонично смотрятся на кухне / Фото pinterest

Необычные аксессуары

Интересные идеи для кухни становятся все популярнее. Так, всем известно, что рейлинги с навесными полками помогут хранить специи, посуду и кухонную утварь, а магнитные планки позволят держать ножи всегда под рукой.

Магнитная лента – это удобно и практично / Фото prom