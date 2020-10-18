Прибирання на кухні завжди займає досить багато часу. Для того щоб цей процес був швидшим, слід врахувати кілька нюансів.

Як зробити прибирання на кухні швидким і легким, розповідає 24 канал.

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Проходи

У будь-якій кухні важлива розстановка меблів. Всі предмети повинні бути на правильній відстані. Ширина проходу має становити 120-160 см. Це спростить процес прибирання – мити підлогу і підмітати буде набагато зручніше. Також можна використовувати складні меблі – стіл і стільці.

Матеріали

Для кухні рекомендується вибирати гладкі матеріали – рельєфні і фактурні можуть накопичувати жир, пил і бруд в виїмках. Гладкі поверхні набагато простіші у догляді. Те ж саме стосується аксесуарів і текстилю.

Матеріали на кухні повинні бути практичними​ / Фото pinterest

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Місця для зберігання

На кухні важливо передбачити якомога більше місць для зберігання – шафки, полиці тощо. Коли речі і предмети будуть на своїх місцях, прибирання стане набагато простішим, адже простір буде вільним.

Передбачте місця для зберігання на кухні / Фото mydizajn

Оздоблення

Вибираючи фартух на кухню, подумайте заздалегідь про шви. Їх складно очистити від бруду і жиру. Тому швів повинно бути якомога менше – віддавайте перевагу великоформатному оздобленню.

Меблі

Під час вибору гарнітура на кухню, віддайте перевагу закритим шафкам і полицям. Вони дозволять уникнути ефекту захаращеності у приміщенні, а також зберігати посуд і начиння в чистоті.

Закриті шафи на кухні допоможуть підтримувати чистоту​ / Фото mydizajn