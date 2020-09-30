З приходом осені хочеться щось змінити у житлі, додати йому яскраві фарби та нотки іншого настрою.

Як зробити інтер'єр більш затишним і по-осінньому красивим, розповідає 24 канал.

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Вітальня

Для того щоб створити осінній настрій у вітальні, буде достатньо кількох жовтих кленових листків і декоративних свічок у червоних, коричневих, помаранчевих, гірчичних тонах.

Певна колірна гамма може змінити атмосферу​ / Фото ivd

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Текстиль

Кілька декоративних подушок або плед у соковитих осінніх відтінках зможуть змінити образ кімнати.

Використовуйте текстиль для осіннього образу ​/ Фото legko

Вогонь

Камін – кращий супутник холодної пори року. У квартирі можна використовувати електрокамін. Що може бути краще, ніж осіннім вечором насолоджуватися чашкою какао, сидячи перед каміном з рідними і близькими.

Камін – девайс, від якого віє теплом​ / Фото housesdesign

Декор

Гарбуз – незмінний король осені. Його поява у квартирах і будинках свідчить про початок холодної пори року і наближення Хелловіну.

Гарбуз подарує осінній настрій / Фото uutvdome

Приклади осіннього декору

За допомогою декількох дрібниць можна створити осінній настрій у будинку / Фото uutvdome