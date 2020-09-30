Осінь в інтер'єрі: як освіжити квартиру – фото
З приходом осені хочеться щось змінити у житлі, додати йому яскраві фарби та нотки іншого настрою.
Як зробити інтер'єр більш затишним і по-осінньому красивим, розповідає 24 канал.
Цікаво Як використати старі речі в інтер'єрі
Вітальня
Для того щоб створити осінній настрій у вітальні, буде достатньо кількох жовтих кленових листків і декоративних свічок у червоних, коричневих, помаранчевих, гірчичних тонах.
Певна колірна гамма може змінити атмосферу / Фото ivd
Читайте Цікаві фішки в інтер'єрі передпокою: фото
Текстиль
Кілька декоративних подушок або плед у соковитих осінніх відтінках зможуть змінити образ кімнати.
Використовуйте текстиль для осіннього образу / Фото legko
Вогонь
Камін – кращий супутник холодної пори року. У квартирі можна використовувати електрокамін. Що може бути краще, ніж осіннім вечором насолоджуватися чашкою какао, сидячи перед каміном з рідними і близькими.
Камін – девайс, від якого віє теплом / Фото housesdesign
Декор
Гарбуз – незмінний король осені. Його поява у квартирах і будинках свідчить про початок холодної пори року і наближення Хелловіну.
Гарбуз подарує осінній настрій / Фото uutvdome
Приклади осіннього декору
За допомогою декількох дрібниць можна створити осінній настрій у будинку / Фото uutvdome