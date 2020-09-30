С приходом осени хочется что-то изменить в жилье, добавить в него яркие краски и нотки другого настроения.

Как сделать интерьер более уютным и по-осеннему красивым, рассказывает 24 канал.

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Гостиная

Для того чтобы создать осеннее настроение в гостиной, будет достаточно нескольких желтых кленовых листьев и декоративных свечей в красных, коричневых, оранжевых, горчичных тонах.

Определенная цветовая гамма может изменить атмосферу / Фото ivd

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Текстиль

Несколько декоративных подушек или плед в сочных осенних оттенках смогут изменить образ комнаты.

Используйте текстиль для осеннего образа / Фото legko

Огонь

Камин – лучший спутник холодного времени года. В квартире можно использовать электрокамин. Что может быть лучше, чем осенним вечером наслаждаться чашечкой какао, сидя перед камином с родными и близкими.

Камин – девайс, от которого веет теплом / Фото housesdesign

Декор

Тыква – бессменная королева осени. Ее появление в квартирах и домах свидетельствует о начале холодного времени года и приближающемся Хэллоуине.

Тыква подарит осеннее настроение любому дому / Фото uutvdome

Примеры осеннего декора

С помощью нескольких мелочей можно создать осеннее настроение в доме / Фото uutvdome