Осень в интерьере: как освежить квартиру – фото
С приходом осени хочется что-то изменить в жилье, добавить в него яркие краски и нотки другого настроения.
Как сделать интерьер более уютным и по-осеннему красивым, рассказывает 24 канал.
Интересно Как использовать старые вещи в интерьере
Гостиная
Для того чтобы создать осеннее настроение в гостиной, будет достаточно нескольких желтых кленовых листьев и декоративных свечей в красных, коричневых, оранжевых, горчичных тонах.
Определенная цветовая гамма может изменить атмосферу / Фото ivd
Читайте Интересные фишки в интерьере прихожей: фото
Текстиль
Несколько декоративных подушек или плед в сочных осенних оттенках смогут изменить образ комнаты.
Используйте текстиль для осеннего образа / Фото legko
Огонь
Камин – лучший спутник холодного времени года. В квартире можно использовать электрокамин. Что может быть лучше, чем осенним вечером наслаждаться чашечкой какао, сидя перед камином с родными и близкими.
Камин – девайс, от которого веет теплом / Фото housesdesign
Декор
Тыква – бессменная королева осени. Ее появление в квартирах и домах свидетельствует о начале холодного времени года и приближающемся Хэллоуине.
Тыква подарит осеннее настроение любому дому / Фото uutvdome
Примеры осеннего декора
С помощью нескольких мелочей можно создать осеннее настроение в доме / Фото uutvdome